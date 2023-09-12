澳大利亚侨胞李旻智经历延长赛鏖战拿下个人赛季首胜，LPGA总计第9胜. September. 12, 2023 08:35. by 李憲宰 uni@donga.com. 澳大利亚侨胞李旻智（27岁）在美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛克罗格皇后城锦标赛上，经过延长赛的鏖战之后，获得了本赛季的首个冠军。 11日，李旻智在美国俄亥俄州辛辛那提肯伍德乡村高尔夫俱乐部（72杆）举行的大会最后第4轮比赛中，抓住3支小鸟球，吞下1个双柏忌，打出了低于标准杆1杆的71杆。最终李旻智打出低于标准杆16杆共272杆的成绩，在与查理•赫尔（英格兰）同杆后，在延长赛第二个洞抓住小鸟，结束了漫长的比赛。冠军奖金为30万美元（约4亿韩元）。去年6月举行的大满贯赛事美国女子公开赛冠军李旻智曾一度无缘冠军，但在今年第15次出战的大赛上登上了冠军宝座。这也是她在LPGA巡回赛上获得的第9个冠军。 以2杆优势单独领先开始最后一轮比赛的李旻智，在上半场9个洞中又抓到了3支小鸟球，似乎将顺利拿下冠军。但是在她于12号洞（5杆）吞下双柏忌期间，赫尔开始奋力追击。赫尔在14~16号洞连续3次打出小鸟球，追平了李旻智。而在17号洞（4杆）和18号洞（4杆）中，两位选手都保住了标准杆，从而把比赛托入了延长赛。 赫尔险些在第一个加洞中获胜。但在果岭边缘击出的小鸟球推杆在球洞前停了下来。LPGA巡回赛表示，“如果球再转一圈，赫尔就会夺冠。”度过危机的李旻智在延长赛第二个洞以梦幻般的挖起杆击球决出了胜负。在长草区打出的挖起杆击球，小球贴在距离洞口50厘米的位置，轻松抓住小鸟。李旻智说：“比赛途中感觉要输了。但是抱着‘走到最后吧’的想法，直到最后都尽了自己最大的努力”，“在参加10月在亚洲举行的大赛之前，我想在澳大利亚家里休息。所以今天的冠军更甜蜜。” 另外，中国新秀殷若宁（21岁）以单独第3位（低于标准杆14杆•共274杆）的成绩结束了比赛，并预定了本周公布的世界排名第一的位置。巡回赛二年级生殷若宁包括DIO Implant洛杉矶公开赛（4月）和大满贯赛事KPMG女子PGA锦标赛（6月）冠军在内，在本赛季已7次进入前10名。由此，殷若宁也成为继2017年至2018年连续23周排名第一的冯珊珊（34岁）之后，第二位登上世界第一宝座的中国高尔夫选手。李美香（30岁）以并列第5位（低于标准杆11杆共277杆）的成绩结束本次比赛，在韩国选手中成绩排名最高。这是李美香本赛季首次进入前10名。

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