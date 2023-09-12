KT携手新加坡企业推进基于AI的运输优化事业. September. 12, 2023 08:35. by 南慧贞记者 namduck2@donga.com. 11日，KT表示与新加坡公共邮政•物流企业SingPost签订了推进人工智能（AI）基础运输优化事业的业务协约（MOU）。两家公司将共同开发数字物流新事业模式。 通过此次合作，SingPost决定利用KT的AI运输平台“LISFO”，以新加坡国内7个地区为对象，示范推进数字物流运输优化事业。从物流运输计划的制定阶段开始，利用KT开发的AI预测解决方案，计算出最佳的移动路径和对象信息等。KT考虑到SingPost的物流运营环境特殊性和新加坡当地物流环境，开发了AI解决方案. KT AI Mobility事业团长（常务）崔江林（音）表示：“以此次事业合作为基础，除了运输优化外，还将持续扩大数字转换（DX）合作领域，使其跃升为全球数字物流市场事业者。”

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