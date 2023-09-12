为了听巴黎的K舞蹈培训课程，“排除万难跑来了”. September. 12, 2023 08:34. by 趙은아 achim@donga.com. “以前只在YouTube视频中看到的K舞蹈竟然能在巴黎学习，真是难以置信。” 当地时间9日，法国巴黎十五区安德烈-雪铁龙公园的四面和天花板都是玻璃。在韩国著名舞蹈团队“One Million”举办的研讨会上见到的法国大学生夏娜这样说道，掩饰不住兴奋之情。她说：“我非常喜欢K-POP，所以老早之前就知道One Million，但听说这些编舞家们要在巴黎上课，所以马上跑来了。” 当天最高气温超过摄氏36度的酷暑中，为了听编舞家白久英的课，来自法国全境的约50人蜂拥而至。可能是因为周六上午刚从地方上来，在上课的空间里，一个角落里放着几个旅行包。 白某一登场，就像来演唱会一样欢呼的参赛者们就跟着他的“一二三四”口令跳了几分钟。接着男子组合EXO成员KAI的歌曲《Mmmh》甜美地响起后，他们一起摇动骨盆，用胳膊做波浪，展示了“刀群舞”。 参加者主要是10、20多岁的女性，从初中生到上班族，有众多不同的身份。一到休息时间就汗流浃背地瘫坐在地上的公司职员玛蒂尔•诺维斯说：“我是从诺曼底来到这里听课的”，“向长时间通过视频看到的One Million编舞家学习，感到非常荣幸。”在贝桑松来到巴黎的14岁中学生阿克塞尔•卡米纳斯（音）说：“虽然学舞蹈才1年，但是非常了解One Million”，“韩国舞蹈的风格多种多样，所以更有意思。” 当天，除了白某之外，还有赵雅拉、崔英俊编舞家等约180人参加了此次活动，展示了巴黎火热的K舞蹈人气。活动Instagram账号上出现了“课程太少了，真可惜”、“三个编舞家的课都想听”等留言。 主办此次活动的在法韩人非营利团体“PrimeTime”方面表示：“法国学生们都说‘去韩国听One Million的舞蹈课程是愿望清单之一’，（此次活动）为学生们提供了亲自学习舞蹈的机会。”崔某说：“我感觉到K-POP不是韩国人独有的文化，而是全世界人都可以享受的文化。”

한국어