“枪击事件-房价昂贵，再也撑不住了”……美国人“脱离美国”. September. 08, 2023 08:35. by 李智允记者 asap@donga.com. “在欧洲，就算是黑人也不用担心中枪。” 这是去年移居葡萄牙的非洲裔美国人斯坦利·约翰逊和西尔维娅·约翰逊夫妇对英国时事媒体《经济学家》说的话。分别作为心理学家和律师，这对夫妇拥有高学历。他们表示，由于美国的种族矛盾和歧视，他们带着孩子移居到了欧洲。特别是2020年被白人警察掐死的黑人乔治·弗洛伊德事件起到了决定性作用。 《经济学家》3日分析说，像约翰逊夫妇一样选择“脱离美国”来到欧洲的美国人急剧增加。据分析，由于政治、经济两极化、种族矛盾、枪击事件等，“美国梦”正在崩溃，再加上竞争强度比美国低、保障长假的欧洲工作环境、相对低廉的房价和生活费、优秀的福利制度等，很多人对此感到满意。 美国工人的每周平均工作时间至少为35小时。相反，欧洲劳动者的平均时间只有30小时，荷兰只有27小时。在法国等地，仅夏季休假就花费一个多月的劳动者也很多。与纽约、旧金山、洛杉矶等美国大城市的昂贵房价和生活费相比，欧洲大城市的房价和生活费也比美国便宜。 美国人在荷兰设立的民间交流财团“约翰·亚当斯研究所”分析说：“美国人对荷兰的工作与生活平衡非常满意。”差不多的地方英语都能通用，也是很多美国人感到有魅力的要素。 就具体国家而言，在欧洲，以生活费低、文化遗产丰富著称的葡萄牙尤其受欢迎。2013年居住在葡萄牙的美国人只有2800名，但现在增加到了9800名，增加了约2.5倍。经历2008年世界经济危机、2010-2011年南欧经济危机等的葡萄牙为了刺激经济，积极吸引外国人，只要月收入超过1100欧元（约157万韩元），外国人就能拿到居住签证。同期，居住在西班牙的美国人也从2万名增加到了34000名。荷兰也从15500名增加到了24000名。

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