9月模拟评价，没有杀手锏问题，但很棘手. September. 07, 2023 08:29. by 崔예나, 朴星民 yena@donga.com,min@donga.com. 2024学年度大学入学考试（高考）9月模拟评价将于9日在全国高中和补习班等地同时实施。这距离6月尹锡悦总统指示“排除教学课程外的杀手锏（超高难度）问题”已经过去了84天。对当天公开的试题进行分析的结果显示，教育当局和EBS、私教育企业评价表示：“确实反映了总统的指示。没有出现杀手锏问题。” 当天，韩国教育课程评价院在全国2139所高中、485所指定学院实施了模拟评价。此次考试是尹总统指示排除杀手锏问题后的首次评价院主管考试，因此备受关注。尹总统6月指出“太难了”的国语领域读书科目中，没有出现需要背景知识或包含很多过度概念的试题。科学•技术试题也是如此。仁川永兴高中教师金成吉（音）解释说：“虽然有EBS教材中涉及的‘压电效应和超精密秤’相关内容，但是即使没有背景知识，试题也能充分提供信息，因此不属于杀手锏问题。” 有评级称，在数学领域，出现了只改变EBS模拟考试教材中的数字的题型等，多少有些容易。有关数列的12号题与EBS高考完成第4次模拟考试第7号题只在数字上做出了改动。钟路学院表示：“在数学上以这种方式出现EBS问题还是第一次。”教育部在6月份作为杀手锏示例提出的“三种以上的数学概念相结合”或“大学水平概念”才能轻易解答的问题也没有出现。 对于英语领域，首尔三角山高中的教师金宝拉分析称，“排除了需要专业知识或翻译成韩语也很难理解的抽象性试题”，“为了提高辨别力，选择了更加精巧的选项，但并不是陷阱。” 此次考试与6月份的模拟评价考试相比，国语、英语多少有些难度，数学则多少有些简单。由于6月份模拟评价数学题得到了近8年来最难出题的评价，因此评价院此次调整了难度。但是入学考试专家们评价说，为了维持辨别力，虽然试题很容易，但是对提问和四选一的选择题非常苛刻，因此从中上位圈考生的立场来看，可能会觉得很难。如果11月16日的高考中数学杀手锏问题被排除在外，而且出题程度与此次考试相似的话，预计瞄准医科大学等的最上位圈的竞争将更加激烈。9月的模拟评价成绩将于下月5日公布。

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