李在明抨击尹锡悦：“如果违背国民意愿，就应该拉下马” VS 执政党：“煽动内乱的行为”. September. 07, 2023 08:29. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 共同民主党代表（党首）李在明6日针对尹锡悦总统声称：“如果做出违背国民意愿的行为，就应该将其拉下马。”国民力量党反驳称：“这是对当选政府的内乱煽动行为。” 李在明在当天公开的电视人金御俊（音）的油管节目中表示：“应该监视站在拳击台上的选手们是否在为国民工作，如果真的做出违背国民意愿、违反国利万福的行为，就应该把他们拉下来。这就是民主。”李在明还表示：“我认为，他是不是想要改变整个系统、文化体制和法律制度，谋求长期执政或依靠武力永久执政。”在同属共同民主党的薛勋、金斗官两名议员前一天在国会对政府质询中提及“弹劾”尹锡悦总统后，李在明亲自做出了暗示弹劾的讲话。 对此，国民力量党首席发言人柳相范（音）当天通过评论批评称：“在野党不断提及弹劾的行为无异于对宪法之上由国民选择诞生的选举政府的内乱煽动行为。”该党院内发言人全宙惠也表示：“这是弹劾上瘾政党令人寒心的真实面目。” 李在明与正在调查自己“双铃向朝鲜汇款疑惑”的检察机构就到场接受调查日程展开了心理战。水原地方检察厅当天表示：“从李代表方面律师那里接到了将于12日出席并接受嫌疑人调查的通报。李代表之前曾两次缺席，绝食对嫌疑人调查造成了影响，因此要求最晚也要在本周内7日至9日接受嫌疑人调查。”共同民主党核心相关人士表示：“在检察机关如此进行媒体炒作的情况下，（李在明）表现出继续推迟调查的形象也感到负担。” 到当天为止，李在明已绝食7天。据悉，在绝食静坐示威现场，共同民主党议员们正在持续助威绝食，但议员们参加绝食的比率低于预想。该党领导层一名议员表示：“本周本来说有30人左右参加助威绝食，但比预想的要少。非李在明派系也当面指责，所以虽然看起来党暂时团结起来，但（绝食斗争）肯定是一大败招。” 此外，李在明当天将尹锡悦比喻为“后爹”，引发了争议。李在明在采访中表示：“从国民的立场来看，民生非常困难，虽然期待像坚实的父亲一样的国家和政府，但是现在的政府就像拿着鞭子的可怕的后爹。”对于这一发言，出现了“贬低再婚家庭”“后爹就一定打人吗”等反应。

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