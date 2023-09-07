戴纱帽的金大建神父圣像设置在梵蒂冈，16日举行祈福仪式. September. 07, 2023 08:28. by 李鎭求 sys1201@donga.com. 韩国天主教主教会议6日表示，将于16日（当地时间）在梵蒂冈圣彼得大圣殿举行韩国首位司祭（圣名安德鲁）金大建神父（1821~1846年）的圣像祈福仪式。圣像是在金大建神父诞辰200周年之际，2021年担任教皇厅神职人员部长官的红衣主教柳兴植向方济各教皇表明奉献圣像的意向后决定设置的 圣像是高3.7米、长1.83米的全身像，展现了戴着纱帽、穿着道袍等韩服的金大建神父张开双臂的样子。该圣像将设置在圣彼得大圣殿地下墓地出口附近的外部墙壁上。这是圣彼得大圣殿历史上首次设置东洋圣人圣像。圣像的制作由毕业于意大利卡拉拉国立美术学院雕塑系的韩振燮雕刻家负责。 祈福仪式将于16日下午3时（韩国时间16日晚10时）在圣彼得大圣殿以圣像设置纪念弥撒为开始举行。包括韩国天主教教主会议长李容勋主教在内，红衣主教廉洙政、主教柳秀一、军宗教区长徐相范主教、清州教区长金钟江主教、釜山教区申浩哲主教（人名音译，上同）将出席当天的活动。此前，韩国天主教主教会议计划将一位作家单独制作的圣金大建神父圣像模型原型作为礼物送给方济各教皇。金大建神父在教皇约翰•保罗二世时期的1984年试圣，并登上了圣人品。

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