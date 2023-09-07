“不想工作”+低增长导致掉落福利陷阱的德国，并非事不关己. September. 07, 2023 08:28. . 欧洲最大、世界第四大经济体德国正在剧烈动摇。在主要发达国家中今年唯一预告将出现负增长的情况下，陷入“福利陷阱”、认为没有必要工作的国民正在迅速增加。很多人认为，这样的问题很难在短期内得到改善，德国正在再次沦为“欧洲的病人”。 德国的增长率继去年第四季度-0.4%之后，今年第一季度为-0.1%，第二季度为0%，正在触底。最近国际货币基金组织把德国今年的增长率预测值下调至-0.3%。随着主要发达国家的增长率一致提高，目前只有德国下调了增长率。国际货币基金组织等国际机构预测，今年德国将成为七国集团中唯一出现负增长的国家。作为一直起到欧洲增长引擎作用的德国，最近的低迷程度令人震惊。 德国经济之所以陷入泥潭，很大程度上是因为对特定国家和产业过于偏重。由于连续7年是德国最大贸易国的中国经济出现萎缩，德国受到了直接打击。依靠廉价的俄罗斯能源推进脱核电政策，在乌克兰战争后引发了能源大乱。特别是偏重于汽车、电子、机械等出口制造业，未能培养信息技术等尖端产业的竞争力，急速的人口老龄化正在侵蚀增长动力。德国经济结构上的局限性正在加快停滞。 再加上最近当地舆论调查结果显示，52%的德国国民回答“工作不值当”。因为，如果获得失业工资或儿童津贴等福利津贴，就可以维持与最低工资劳动者相似的生计水平。左派倾向的社会民主党领导的德国联合政府每年扩大福利津贴后，国民的劳动欲望受到了打击。德国儿童津贴今年最高上涨了14%以上，失业工资继今年之后明年还将上调12%左右。 德国的危机状况对韩国具有很大的启示意义。韩国对中国的依赖度和制造业的偏重程度比德国大得多，人口老龄化在世界上是最快的。有人指出，一到选举时期，各种无偿福利制度就会层出不穷，比最低工资实际领取额还要高的失业工资助长了失业。应该把德国当作反面教材，率先改革产业结构，致力于出口结构的多元化。同时，有必要摆脱福利制度不能帮助受惠者自立、反而让受惠者陷于其内的“福利陷阱”。

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