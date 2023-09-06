李周皓：“参与公共教育停止日的教师不会受到惩戒”. September. 06, 2023 08:10. by 崔예나 yena@donga.com. 教育部5日正式撤回了惩戒4日“公共教育停止日”集体请年假或病假的教师的方针。政府此前声称“集体行动违反了法令”，与是否参加集会无关将按照原则进行惩戒，现在改变了立场。据分析，这是因为尹锡悦总统前一天指示“要牢记现场教师们喊出的声音”。 当天，副总理兼教育部长李周皓在政府首尔大楼与韩国教员团体总联合会、教师工会联盟举行了“为了公共教育正常化的座谈会”，并表示：“我认为（老师们）使用年假、病假的情况，是出于无法考虑其他选择的迫切心情。教育当局不会惩戒参加追悼的老师们。”他还表示：“相比分裂和矛盾，我们更致力于治愈老师们的伤口和失落感，使我们的教育走向未来，使公共教育正常化。”教育部还中断了向全国市道教育厅下达的统计年假、病假使用情况统计的指示。当初教育部计划检查教师的服务，决定惩戒程度。 教育界对此表示欢迎。全国市道教育监协议会表示：“不能再发生目标相同，但仅以方法不同为由相互否定的事情。支持教育部长不会惩戒教师的发言。”此前，首尔市教育监曹喜昖等曾表示支持教师的集体行动。部分人指出，教育部应该从一开始就接受教师们要求“让我们整理心情，恢复一天”，允许举行追悼活动。教育部相关人士表示：“如果学校停课，就会出现学生的学习权和双职工父母照顾孩子等问题，因此原则上呼吁大家守护学校。因此集会从上午10时推迟到下午4时半。” 瑞二小学教师死亡、侵犯教权争议后，政府实施了教权保护告示，并发表了对策。在国会，朝野正在讨论修改相关法律。但是，学校现场也有人指出，“并没有什么变化”。

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