俄罗斯大使表示“朝中俄军演可行”……要防范“三角阵营对决”的风险. September. 05, 2023 08:23. . 俄罗斯驻朝鲜大使亚历山大·马切戈拉2日在接受塔斯社采访时，就俄罗斯和中国的联合军事演习中包括朝鲜的构想表示“看起来是可行的。”马切戈拉虽然表示“纯属个人想法”，但确实提出了朝中俄三国联合军演的必要性。自2000年代中期以来，朝鲜从未参加过中俄联合军演。此前，韩国国家情报院曾向国会报告称，俄罗斯向朝鲜提议举行联合军演。 朝中俄联合军演似乎还处于包含俄罗斯希望事项的对朝提议阶段。但事实上，它成为现实的可能性也不小。对于在乌克兰陷入无休止的消耗战泥潭的俄罗斯来说，急需中国和朝鲜的军事支援。只是中国拒绝直接军事支援，俄罗斯只能依靠朝鲜，朝鲜也认为这是摆脱孤立和贫穷的机会。韩美当局认为，朝鲜产弹药已经秘密流入俄罗斯，而且自7月底俄罗斯国防部长参加朝鲜阅兵式之后，朝俄通过高层交流进入了协商具体履行问题的阶段。 这种双边军事合作能否扩大到三国联合军演，取决于中国能做出多大的响应。随着乌克兰战争更加长期化、美中战略竞争加剧，其现实化的可能性将会提高。如果朝鲜也加入中俄联合军演，挑战自由国际秩序的独裁国家三国加强联系，特别是对抗东亚韩美日三角合作的朝中俄三角体制将崛起，韩国将站在对决的最前方。 据悉，最近俄罗斯向韩国政府发出警告，对8月18日韩美日戴维营首脑会谈以来三国间的密切关系表示不满。蹂躏邻国主权、包庇朝鲜非法挑衅的俄罗斯是否有资格这样做，这一点令人怀疑，但在粗暴的国际现实中，不能只依靠韩美日合作体制。为了不给韩国国民和企业带来损失，应该制定周密的外交战略，应对进一步升级的朝核威胁等阵营对决风险。

한국어