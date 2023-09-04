在经济困难、美国牵制下，中国利用尖端技术攻占欧洲市场. September. 04, 2023 08:56. by 柏林=郭道英记者、韩在熙记者 now@donga.com,hee@donga.com. 中国企业大举参加了当地时间1日在德国柏林开幕的欧洲最大的信息技术和家电展示会“柏林国际电子消费品展览会（IFA 2023）”。在全部2000多家参与公司中，中国企业占了一半以上。5日在德国慕尼黑举行的世界四大车展之一的“德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility 2023）”上，也有40多家中国汽车企业参加，公开了最新电动汽车。 有分析认为，中国由于受到房地产引发的经济萧条和半导体支援法（又名“芯片法”）和通货膨胀削减法”等美国集中牵制，正在欧洲市场寻找突破口。过去生产劳动密集型、技术能力低下的产品的中国最近在欧洲展示会上接连推出尖端高端产品，开始了“技术崛起”。 毫不夸张地说，今年的IFA是中国企业总出动的舞台。因持续数年的美中矛盾，很难进军北美市场的中国正在致力于欧洲市场。实际上，中国企业今年有1296家参加，超过德国（228家）、韩国（165家），占全体2000多家参与公司的一半以上。当天来到展示场的韩国某主要集团子公司副社长表示：“事实上今年好像是‘中国版’。” 在“IAA Mobility 2023”参与名单中，也有40多家中国企业榜上有名。在德国以外的海外企业中，参与的中国企业最多。具有代表性的中国电动汽车企业比亚迪、上海汽车集团下属的MG计划在欧洲首次公开本公司的电动汽车车型。全球整车企业最近接连与中国电动汽车企业进行技术合作，中国汽车企业的竞争力得到了提高。 参观IFA的三星电子影像显示器事业部新一代企划集团常务郑康日（音）1日表示：“在中国，采用（尖端产品）迷你LED（发光二极管）技术的电视产品正在增加。因为预计与现有的液晶显示器相比，高端市场规模会更大。我们不仅通过迷你LED技术本身，还将通过画质算法和经验（与中国企业）进行差别化。”

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