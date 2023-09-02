培育“智能工作”青年农业人，建立1000亿韩元规模的专项基金. September. 02, 2023 08:11. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “到2027年为止，将温室和30%的畜舍智能化，夯实智能农业基础，培养3万名青年农业人。” 1日，国务总理韩德洙由东亚日报和Channel A主办，农林畜产食品部、产业通商资源部、科学技术信息通信部、行政安全部农村振兴厅山林厅提供赞助，在首尔瑞草区aT中心举行的“2023 A Farm Show-创农•归农 热爱家乡博览会”上发表贺词。韩总理强调：“农业在任何情况下都要持续增长，是我们国家的生命产业”，“以这种认识为基础，开启农业和农村的未来。” 特别是韩总理表示“将把农业培养成未来成长产业”，正在扩大对青年农业人的支援。他说：“从今年开始，向青年农业人支付的务农定居支援金对象大幅增加一倍，青年农业人可以租赁或买卖的农地供应也大幅扩大”，“将建立1000亿韩元规模的青年农业人专用基金，促进农业革新生态系统的活性化。” 他还对从今年1月开始实行的“热爱家乡捐赠制”表示了期待。在此次A Farm Show上，设立了“热爱家乡特别馆”，首次展示了全国243个地方自治团体的热爱家乡捐赠制答谢品。韩总理表示：“韩国国民对故乡的热爱不仅会给农村，还会给地区经济注入活力，为开启真正的地方时代起到很大的力量。” 韩总理表示：“今年的活动主题‘智能农场，智能工作（Smart Farm，Smart Job）’意义重大”，“这将成为关注农业革新增长和未来价值，通过创农和归农探索创造青年就业岗位的宝贵契机。” 今年迎来第10届的A Farm Show是国内最大的创农•归农博览会。在总面积达7422平方米的大型展示场中，入驻了280多个全国地方自治团体、公共机关和企业展位。当天的活动现场挤满了参观各种尖端农业技术事例、亲自与引领未来农业的青年农业人见面的游客。历届最大规模的此次博览会将举行到3日。

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