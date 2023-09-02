朝鲜剧变的风险红灯……要整备应对预案. September. 02, 2023 08:11. . 朝鲜内部的粮食问题不是一天两天的事情。不过，最近的粮食形势确实不同寻常。一般在掌握某个地区内的粮食供求情况时，都会以缺粮的概念进行确认。朝鲜则有所不同。在慢性粮食不足的国家朝鲜，饥饿是一种常数。所以，饿死即有多少人因饥饿而死，是衡量粮食困难的标准。 据国家情报院透露，以今年1月至7月为准，朝鲜境内发生240多起饿死事件，是最近5年间每年同期平均数（110多件）的2.2倍。据悉，朝鲜最近把配给量排名靠前的军人每人每天的粮食配给量，从原来的620克减少到580克。今年5月乘坐渔船“脱北”（逃离朝鲜）的两家人冒着生命危险归顺韩国，其背景中也有“饥饿”的可能性。 粮食危机直接关系到眼前的生死存亡，虽然会对朝鲜所有领域产生影响，但韩国政府当局特别关注与犯罪率的关联性。韩国政府高层官员表示：“如果人被逼到极端情况，怎么不会犯下极端犯罪?没有比饿死更极端的情况了。” 似乎是在反映这种氛围，朝鲜内部暴力犯罪呈激增趋势。国情院表示，今年上半年朝鲜的暴力犯罪是往年同期的3倍。甚至还发生了为夺取物资而投掷自制炸弹等大型化、组织化的犯罪。最近还捕捉到了爆炸物恐怖袭击的情况。据熟悉朝鲜情况的消息人士透露，通过当地几名居民的证言掌握了恐怖袭击情况，这些居民甚至听到了人们的尖叫声。该消息灵通人士称，虽然有可能是偶然或失误发生的事故，但也有可能是针对军方高层等统治层的炸弹恐怖袭击。 暴力犯罪激增，甚至出现恐怖袭击可能性，不能把朝鲜的这种现状看作是停战线对面村子里的事情。因为这直接关系到朝鲜内部发生剧变的可能性。情报消息灵通人士表示：“越是封闭的体制，相比逐渐崩溃，因剧变事态瞬间崩溃的可能性就越大。”他还称，针对高层的恐怖袭击等是引发这一剧变事态的概率较高的触发器。人民军副排长出身的“脱北者”、世界朝鲜研究中心理事长安灿日（音）最近在某研讨会上表示：“已经预告了朝鲜的剧变事态。可能会在两三年内到来。” 韩国政府已经制定了应对朝鲜剧变事态的计划。回看模拟实验，每年还在更新这一计划。但也有人说，相比金正恩执政初期，韩国政府内外有关朝鲜剧变事态的讨论和思虑有所减少。可能是因为认为，金正恩体制已经超过10年，进入了一定程度的稳定期，降低了发生剧变的可能性。 新冠疫情导致的国境封锁加重了粮食困难，粮食困难甚至连锁性地提高了反体制恐怖袭击的可能性，目前的情况应该看作是新的发展。剧变事态的危险程度明显提高。在朝鲜发生剧变事态时，韩国应该打磨军民作战计划。针对大量“脱北”事件、周边国家介入预案等情况，现在应该立即整备可以马上拿出来的对策。

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