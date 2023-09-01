危！生产、消费、投资三大指标齐下跌……“上低下高”或将亮起红灯. September. 01, 2023 08:36. by 世宗=金衡民记者、李尚宪记者 dapaper@donga.comkalssam35@donga.com,. 反映实物经济动向的生产、消费、投资等三大指标在7月份一齐下跌。暴雨、酷暑导致生产和内需大幅萎缩，中国经济放缓导致国内企业的库存率上升，拉低了指数。有人担心，如果没有接下里的下半年（7~12月）出口反弹和内需活性化做后盾，政府期待已久的经济“上低下高”（上半年放缓，下半年反弹）趋势或将无法得到保证。 据统计厅31日发表的《7月产业活动动向》显示，本月全产业生产指数为109.8，比前一个月减少了0.7%。设备投资也比前一个月减少8.9%，零售额也下降了3.2%。 这是自今年1月以来，时隔6个月生产、消费、投资指标同时下降。特别是设备投资自2012年3月（-12.6%）以后时隔11年零4个月，消费也自2020年7月（-4.6%）以后3年来降幅最大。统计厅经济动向审议官金宝京（音译）表示：“企业的出货减少，库存率上升，这是因为中国经济迟迟没有复苏”，“7月份比往年雨量多等暂时性因素得到较多反映，所以情况不好。” 另外，政府当天将10月2日指定为临时公休日等，出台了迎接中秋的内需活性化对策。因此，包括9月28日至10月1日四天的中秋连休和10月3日开天节在内，共6天的“黄金连休”成为可能。尹锡悦总统当天主持紧急经济民生会议时表示：“将发放60万张住宿优惠券，在连休期间免除高速公路通行费。”

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