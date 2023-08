虽然有活动争议但演唱会十分成功……以歌迷服务-名曲串烧使舞台升温的Lauv. August. 31, 2023 08:10. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 演唱动画片《疯狂元素城Elemental》的OST《Steal The Show》的美国流行歌手Lauv (29岁)29日在首尔松坡区奥林匹克体操竞技场举行了其在韩国的首场单独演唱会。以30日为基准,影片《Elemental》吸引了705万名观众,创下了在韩国上映的皮克斯动画片的历史最高票房纪录。Lauv的歌曲《Steal The Show》是电影的主题曲,因此从来韩演唱会前开始就备受关注。 在当天的演出中,Lauv以《Love U Like That》为开端,共演唱了24首歌曲。在国内也很有名的《Paris in the Rain》(2018年)、与特洛耶•希文一起演唱的热门歌曲《I'm So Tired》(2019年)等从初期开始延续的名曲,1.5万多名观众用群唱予以热情回应。Lauv捂着嘴高喊:“韩国真是一个可爱又了不起的国家。”Lauv还演唱了防弹少年团(BTS)参与合作而成为话题的歌曲《Who》(2020年)。 Lauv在演唱《Tattoos Together》(2020年)时,展示了胳膊上刻着的韩文纹身“맛살♡”。他还亲自弹着吉他和钢琴唱歌。 演唱会当中也出现了争议。在演出接近尾声时,Lauv弹着钢琴热情演唱《Steal The Show》时,一对普通情侣突然登场求婚。这是Lauv亲自企划的活动,Lauv看着情侣的求婚流下了眼泪。但是以期待此次公演中特别受关注的这首歌的观众为中心,出现了“不是歌曲,而是集中于求婚的舞台令人感到遗憾”的意见。

