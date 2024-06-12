把科学问题“迎日湾石油”带入政治的是政府. June. 12, 2024 08:24. . 过去的一周，确认了“科学”在经过总统嘴巴的瞬间也会向“政治”迈出一步的事实。尹锡悦总统3日召开就任后的首次国政新闻发布会，亲自公布了庆尚北道浦项迎日湾前深海可能埋藏石油和天然气。据说，接到报告后，总统表明了将亲自参加新闻发布会的意向。这可能是没有考虑政治因素、单纯地出于必须亲自向国民宣布影响力较大的科学事实的判断。但是，随着总统的“突然发表”，迎日湾前的石油勘探和开发不能只停留在科学领域。 美国Act-Geo顾问维托尔·阿布雷乌最近向《东亚日报》反问：“东海已经进行三次钻探，很好奇每次都会有如此爆发性的舆论沸腾吗？”在阿布雷乌宣布最多可能埋藏140亿桶石油和天然气的分析结果后，韩国石油公社从2012年开始在迎日湾前深海进行了三次钻探。但大多数国民此次才得悉钻探孔的存在。政府上台后降至最低值的国政运营支持率和政府内部出现的“负责局长发表就可以的事情”的评价，体现了舆论沸腾的原因之一。 给科学事实添加过多期待感的也是政府。产业通商资源部部长安德根表示：“按目前价值计算，140亿桶是三星电子市价总额的5倍左右。”石油的勘探和开发是科学。还要加上经济。所以专家们从“埋藏量”这个词开始严格区分使用。在石油勘探和开发中，如果说是埋藏量，指的就是通过钻探确认其存在和经济价值的数量。即，是指不存在不确定性、通过已检验的技术可以商业生产的量。但在负责部长的解释中，别说经济性，就连实际存在与否都没有得到确认，却说是价值约2200万亿韩元。 相比理性的判断，还铺垫了满满非理性过热的投机板。总统宣布批准勘探钻探计划是在上午10点左右。当时正是股票交易如火如荼的时候。现在到处都传来了“所以应该买什么项目”的话。只要在公司名称中加入“石油”两个字，股价就会上涨。当天以上限价收盘的韩国石油是制造和流通沥青的企业，与石油钻探没有太大关系。通常，对股价产生巨大影响的事项会在收盘后公布。在开场1个小时后紧急宣布要到下个月才进行第一次钻探的勘探工作，其原因仍然难以找到。 政府和执政党表示：“在野党将科学领域政治化。”但是，将迎日湾石油勘探引向政治的是政府。甚至政府和石油公司以“营业机密”为由拒绝在野党提交资料的要求。甚至没有出咨询团检验Act-Geo分析结果的推荐方法的资料，同时把公共机关管理的信息原封不动地公开在信息公开门户网站上的部分公开资料转换为非公开。如果政府有意将已经过渡到政治领域的迎日湾前深海石油勘探、开发重新回到科学领域，就应该从科学讨论的起点——基本数据开始透明地公开。

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