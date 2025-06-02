美国：“同盟必须增加防卫费”……台湾10%、北约5%、日本3%，韩国呢？



美国国防部长赫格塞思上周末在新加坡举行的亚洲安全对话上发表演讲时主张，亚洲国家也应迅速增加国防开支，以遏制“实际和迫在眉睫的中国威胁”。他表示，北约成员国承诺将国防开支提高到国内生产总值的5%，并强调，“亚洲盟国和友邦面对朝鲜乃至更加强大的（中国）威胁，却（比欧洲）花费更少，这太不像话了。”



赫格塞斯的要求是直言不讳的。他还说：“我们要求同盟和友邦发挥应有的作用，不，我们强烈主张。这有时意味着不舒服、粗暴的对话。”他阐明了今后将正面向亚洲各国提出并贯彻增加防卫费的方针。他还表示，“我知道许多国家受到同时与中国进行经济合作、与美国进行安全合作的诱惑”，对所谓“安美经中”的美中之间走钢丝发出了警告性信息。



赫格塞思谈到北约成员国承诺增加到国内生产总值5%，但没有提出对亚洲各国的国防费目标值。但特朗普和美国相关人士一直公然要求台湾提高到占比10%，要求日本占比3%。台湾和日本各自制定了占比3%和2%的增额目标并在推进，但远远达不到美国的要求。将占比2.6%作为国防费的韩国虽然还没有接到美国的具体要求，但是很难期待例外。



事实上，韩国不仅面临提高驻韩美军驻军费分摊额的压力，还面临扩大“战略灵活性”的要求，将驻韩美军的作用从防御朝鲜转变为遏制中国。如果重新调整驻韩美军的作用，韩国军队将承担更大的对朝防卫责任，即使美国没有增额要求，韩国也只能大幅增加国防费。新政府面前的，将是比对美关税谈判更加艰难的同盟间的磋商。

