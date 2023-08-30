法国启动教育改革应对基础学历下降……“加强阅读、写作、数学”. August. 30, 2023 08:34. by 趙은아 achim@donga.com. 法国为了防止学历水平的下降和日益严重的各阶层学历两极化，开始大幅加强法语阅读、写作及数学教育的教育改革。学校还决定改革考试体系，将高级法语考试“杀手短文”从20个减少到16个。 据法国《世界报》28日报道，马克龙总统上个月任命的教育部长加布里埃尔·阿塔尔（34岁）当天在下个月新学期之际发表了包含上述内容的《知识冲击》。 据此，法语教育会增加小学一年级的阅读时间。在阅读上遇到困难的小学二年级学生会通过阅读长短文来强化阅读能力。小学三年级学生为了进行写作教育，每周最少要写一篇作文。政府为了加强幼儿园教育，计划到2027年为止培养37万名幼儿园教师。 国家考试也将进行改革。在高中法语考试中，此前因太难而遭到学生难以解答的批评的某种“杀手短文”将从20个减少到16个。2018年引进后，围绕形式存在很多争议的口试也将进行修改。主要在高中正规课程中学习的内容将更多地出现在考试中。 法国与注重创意性教育的北欧国家不同，传统上重视阅读、数学等基础学问教育。尽管如此，最近基础学历下降后，危机感增大。据教育部透露，1995年至2018年法国学生学历水平因教育课程落后了1年左右。《世界报》分析称，“法国的特点是，最领先学生和最落后学生的学历差异相当大，这与学生的社会经济背景密切相关”。

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