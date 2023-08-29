男子双打也夺冠……韩国拿到羽毛球世锦赛5枚金牌中的3枚. August. 29, 2023 08:30. by 金正勋记者 hun@donga.com. 韩国国家羽毛球队在杭州亚运会前一个月举行的世界锦标赛上大获成功。 28日，在丹麦哥本哈根落幕的2023世界羽联（BWF）世界锦标赛上，韩国在全部5个项目中获得了3个项目的金牌（女子单打、混双、男子双打）。在女子双打中也获得了铜牌。3金、1铜也是韩国队在从1977年开始的该大赛上创下的历史最好成绩。 女子单打世界排名第一的“羽毛球天才”安洗莹（21岁•三星生命）在今年大会上夺冠，成为首位获得羽毛球世锦赛女子单打冠军的韩国选手。1996年亚特兰大奥运会女单金牌得主方铢贤（51岁）也没有在世锦赛上夺冠的记录。在男子单打比赛中，1995年朴成宇（52岁）的世锦赛亚军是历史最好成绩。 “左撇子双打皇帝”徐承宰（26岁•三星生命）在与蔡侑玎（28岁•仁川国际机场）搭档的混合双打，以及和姜敏赫（24岁•三星生命）一起出战的男双中均获得了冠军。由此，徐承宰也成为继朴柱奉（1985年、1991年）、金东文（1999年）之后，在韩国羽毛球历史上第四次获得世锦赛双冠王。 “金孔二人组”金昭映（31岁•仁川国际机场）和孔熙容（27岁•全北银行）在争夺第三名和第四名的比赛中获胜，获得了铜牌。同时，继2021年获得第三名、去年获得亚军后，金孔二人组连续3年登上领奖台，创造了记录。 在本届世锦赛上登上领奖台的6名韩国选手将全部参加杭州亚运会。韩国羽毛球队在2018年雅加达-巨港亚运会上未能获得一枚奖牌。因此，以在杭州亚运会上“全部项目奖牌”为目标，今年以来连一天正式外宿都没有，艰苦地进行了训练。随着世锦赛的成功结束，羽毛球界对“杭州亚运会有望刷新历史最好成绩”充满期待。 亚运会羽毛球项目，包括男女单子和团体赛在内将共决出7枚金牌。韩国羽毛球在亚运会上的最多金牌纪录是在1994年广岛亚运会和2002年釜山亚运会上的4枚。从奖牌总数来看，1986年首尔亚运会时的10枚（3金、2银、5铜）创下了最好成绩。

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