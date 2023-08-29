国防部：“考虑迁走龙山大楼前的洪范图半身像”. August. 29, 2023 08:30. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 据悉，韩国政府决定在陆军士官学校学生教育设施前设置的5名半身像中，只把洪范图将军的像迁移到独立纪念馆。 此前，包括洪范图和独立军将军金佐镇、池青天、李范锡以及新兴武官学校创始人李会荣先生的半身像等全部迁移的计划被传开后，争议扩大，于是决定只迁移洪范图像，其余4人的像重新安排到校内适当的场所。总统室高层相关人士在与《东亚日报》的通话中称：“洪将军除了参加大韩独立军活动外，还参与了1921年因独立军间争夺主导权而发生的‘自由市事件’，有攻击同一独立军的历史记录，此外还有参与苏联共产党活动的经历。放在培养军官的机构是不合适的。并非适得其所。” 有分析认为，这是考虑到了，前一天李会荣先生的孙子、光复会会长李钟赞表示“这是反历史的决定”，要求国防部长李钟燮辞职等，争议进一步扩大。对此，国防部高层负责人表示：“洪将军和4人的情况不同。从一开始，（其他）四个人就考虑在陆军军官学校内重新安置。” 据悉，国防部正在研究迁移设置在首尔市龙山国防部大楼前的另一座洪范图半身像。国防部发言人全河奎在当天的新闻发布会上表示：“国防部大楼前的洪将军半身像与陆军士官学校半身像是两码事，但正在讨论（搬迁）事宜。”国防部大楼前和玄关内侧除了洪范图外，还有姜宇奎、金佐镇、安重根、李舜臣、乙支文德等1998年制作的13人半身像。去年国防部从现总统室建筑物迁移到联合参谋本部所在的现办公楼，也迁移了半身像。 国防部对于拆除陆军士官学校内洪范图的半身像、并在那里重新设置已故白善烨将军半身像的主张只表示：“这是陆军士官学校决定的问题。”对于国防部大楼前的洪范图半身像也将被白善烨代替的预测，他表示：“没在讨论。”

한국어