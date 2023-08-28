“电影《那个男人》拯救了我的人生”. August. 28, 2023 08:27. by 崔智善 aurinko@donga.com. 获得今年“日本奥斯卡奖”（日本电影学院奖）8冠王的电影《那个男人A Man》将于30日在韩国国内上映。这是一部关于名字和认同感提出哲学性问题的悬疑片。饰演主人公城户章良的演员妻夫木聪（43岁）说：“这部电影拯救了我的人生。” 《那个男人》讲述的是妻子谷口里枝（安藤樱饰）得知丈夫因意外事故死亡的名字和过去都是别人的故事后，委托律师城户章良（妻夫木聪饰）调查丈夫的过去的故事。原作是获得第70届读卖文学奖的平野启一郎的同名小说。 电影以日本社会问题之一的“蒸发（自发失踪）”为素材。讲述一夜之间抛弃姓名、身份、家人和职业等自己的一切，以新的身份生活的人的故事。 在电影中，追踪改变身份、不露痕迹地过着新生活的“谷口大祐”（浅田正孝饰）的行踪的城户章良也具有“旅日侨胞第三代”的身份。虽然亲切地对待儿子，但因琐碎的事情发火或表面上看起来是和睦的家庭，但与妻子有着某种貌合神离的复杂面貌。 25日，在首尔广津区乐天影院建国大学入口店举行的记者见面会上，来到韩国宣传影片的妻夫木聪表示：“（小说）原作者所说的‘分身人主义’。意思是说，人拥有根据对方的不同而变身为各种面貌的多样脸庞，城户章良就是具有这种特征的人物。”他说：“承认我们有多种面貌，这给了我们改变生活的机会”，“这种想法拯救了我。” 《那个男人》横扫了3月举行的第46届日本奥斯卡奖。影片在包括最佳作品奖、最佳导演奖、最佳男主角奖等在内的8个部门获奖。去年该影片还被选为第27届釜山国际电影节的闭幕影片。

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