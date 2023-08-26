“制造业引擎”工业园…要彻底改变，使之成为青年们想留的地方. August. 26, 2023 09:22. . 韩国国土交通部和产业通商资源部出台了取消产业园区相关“杀手锏”的对策。也就是说，将解除入住行业、土地用途、买卖、租赁限制等阻碍产业园区发展和变身的限制政策。因为1990年制定的《产业选址法》《产业集成法》等产团相关法律，已经不能正确反映时代变化与韩国经济发展阶段。 12万多家企业入驻的全国1274个产业园区是引领韩国经济的制造业的引擎。以前年为准，产业园区占国内制造业生产和出口的63%，占全体雇佣的54%。但是近40%的园区建立已经超过20年，正在老化。特别是，未能反映急剧提高的国民生活水平的各种环境，正在成为包括青年在内的劳动者不愿意在制造业、中小企业就业的因素。 由于“工厂时代”制定的限制，便利店、咖啡厅等劳动者需要的工业园区内便利设施明显不足。全国平均每1万人中有45个咖啡厅和16个便利店，而超过20年的老旧工业园区分别只有11个和3个。据说，为了买好吃的、一杯咖啡，需要坐车走出小区的情况也很多。由于远离居住区，喜欢“就近上班”的劳动者们不满也很大。在车辆保有量少的时期建立的工业园区停车空间严重不足，而且由于限制规定很难增设，非法停车问题非常严重。 从这一点来看，扩大工业园区内便利设施用地规模等限制政策成为现实是必要的。因为很久以前就用标准区分行业，所以当然要取消阻止尖端产业、新生服务企业进入的隔断限制。为了让企业主高龄化、无人继承、无法再投资的工厂，能够轻易地卖掉后离开，所有权转移也要更容易地解决。 工业化历史比韩国更长的发达国家，通过改造老旧工业园区，重新注入了活力。把大众总部旧址开发成每年吸引数百万人的汽车主题公园的德国Autostat就是一个很好的例子。把工业园区升级为大规模购物、休闲、文化空间的海外事例也值得参考。为了改变青年们想工作、生活、停留的空间，产业园区和地方自治团体的竞争越激烈，韩国制造业战胜内外挑战的可能性就越大。

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