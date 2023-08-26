没有在终点线前摔倒第二次，荷兰名将鲍尔夺得布达佩斯田径世锦赛400米栏冠军. August. 26, 2023 09:24. by 任寶美 bom@donga.com. 在终点线眼皮底下摔倒一次就足够了。这次用两条腿通过终点线后，立即露出了灿烂的笑容。 25日，在匈牙利布达佩斯举行的世界田径锦标赛女子400米栏决赛中，彭基•鲍尔（23岁•荷兰）以51秒70的成绩摘得金牌。这距离鲍尔作为男女4X400米混合接力决赛荷兰队的最后一棒出场，以有望创造世界新纪录的速度奔跑，却在离终点线还有5米的时候摔倒仅过了5天。 鲍尔表示：“在本届大赛前，大家都把我选为夺冠热门。但是正如在混合接力决赛赛上看到的那样，一切并不总是像预想的那样运转。（在混合接力决赛上）在我接棒之前，大家可能还以为我们（荷兰）可以轻松获得金牌，但结果却大相径庭。在此次（400米栏决赛）赛跑之前，我下定决心要进行属于我的比赛。” 原本女子400米栏最强者是在2021年东京奥运会和去年美国尤金世锦赛上获得金牌的希克尼•麦克洛弗林（24岁•美国）。该项目世界纪录（50秒68）保持者也是麦克洛弗林。但是麦克洛弗林因膝盖受伤没有参加本次大赛，因此鲍尔的冠军看起来十拿九稳。 但打开盖子一看却有些不一样。鲍尔在预赛上仅跑出52秒95的成绩时，就有评价称“没能摆脱混合接力赛的冲击”。但是，鲍尔在决赛中成为参赛选手中唯一一个以51秒多的时间冲过终点线的选手，并获得了大满贯赛事个人首个冠军。51秒70的成绩比由她在今年4月创下的个人最好成绩（51秒45）只慢了0.25秒，是个人第二好成绩。 此前一直追着第一名，而现在被竞争者们追着成为第一名的鲍尔表示：“所有人都梦想着夺冠。虽然不能总是夺冠，但每年都在努力朝前发展”，“能够进一步发展成为世界冠军，我感到非常惊讶。”

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