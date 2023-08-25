“游客时隔6年回归”，乐天免税店自萨德事件后首次接待中国团体游客. August. 25, 2023 08:37. by 宋真浩记者 jino@donga.com. 23日下午，150多名中国团体游客在前往首尔中区乐天免税店总店的入口处排队等候。从旅游大巴上下来后，中国游客环顾用韩国女团“Aespa”和演员李俊昊等韩国演艺人的照片装饰的“STAR AVENUE”，之后他们在举着旗帜的旅行社导游的指引下进入了大楼内。这是时隔6年零5个月，中国团体游客正式进入韩国免税店。 24日，乐天免税店表示：“23日，150多名游客正式进入首尔中区乐天免税店总店，享受了约1个小时的购物乐趣。”这是自2017年3月中国政府为报复萨德部署而禁止韩国团体旅游以来，首次有100多名中国团体游客来到韩国免税店。 游客购买了兰芝和美迪惠尔等K-Beauty产品和香奈儿、兰蔻等国际化妆品品牌产品。他们对柑橘、巧克力和调味紫菜等韩国食品也表现出了极大的关注。 22日，他们乘坐往返于中国山东省威海港和京畿平泽港的渡轮入境。以3天2夜的日程来到韩国的游客们不仅购物，还参观了景福宫、青瓦台、南山谷韩屋村等首尔江北地区的主要旅游景点。24日下午，通过往返于中国石岛和仁川的渡轮入境的270多名团体游客来到乐天免税店总店，中国游客接连访韩。 此前的本月10日，中国政府允许前往韩国进行团体旅游后，免税、旅行、酒店等国内旅游业界正在全力吸引游客。特别是中国最大的连休中秋节和国庆节期间（9月29日~10月6日）有望吸引大批团体游客。 乐天免税店计划以外国人旅游1号地明洞附近总店和首尔松坡区蚕室世界塔店为中心吸引游客。另外，由于搭载中国团体游客的邮轮将陆续进入釜山和济州岛，釜山店和济州店也正在进行改编为游客喜欢的品牌的工作。乐天免税店相关人士表示：“得益于中国人团体旅游的重启，期待最早从第四季度（10~12月）开始，国内免税店业界能重新找回以往的活力。”

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