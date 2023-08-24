韩国军方考虑把朝鲜核攻击纳入韩美联合军演……联合司令部：“这超出演习范围”. August. 24, 2023 08:43. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，韩国军方在研究把朝鲜对韩国投掷核武器情况纳入21日开始的韩美“乙支自由盾牌”联合军演在内的方案，并与美方进行了相关协商。不过，据了解，韩美协商的结果是，考虑到目前联合作战计划中缺少应对朝鲜核攻击的核战斗力等现实情况，决定删除该方案，只适用到临近朝鲜核攻击阶段为止。但韩国总统室和军方认为，由于朝鲜的战术核攻击威胁已成为现实，所以应在今后的联合军演中反映朝鲜核攻击状况或另行建立韩美间延伸威慑作战体系。 “乙支自由盾牌”联合军演的第一天（21日），尹锡悦总统在乙支国务会议上强调“朝鲜为了达到战争目的，不惜使用核武器”，这也被解释为是这种看法的延续。 综合《东亚日报》记者23日的采访，韩国军方在准备今年下半年“乙支自由盾牌”联合军演的过程中，积极讨论了把朝鲜对韩投掷核武器的情况纳入军演剧本的方案。一名消息灵通人士表示：“我们考虑的是反映朝鲜用短程弹道导弹把核武器投向韩国内陆或海上的情况。”迄今为止，每年上、下半年的韩美联合军演只反映了朝鲜威胁使用核武器的迹象和迫在眉睫的情况，没有包括朝鲜实行核攻击的情况。 韩美虽然进行了相关协商，但就不反映投掷核武器方案达成了协议。据悉，这是因为考虑到联合作战中目前没有应对朝鲜核攻击的核保护伞战斗力的局限性等。据悉，联合司令部指挥部也表明了“这超出演习范围”的立场。 实际上，如果朝鲜对韩国发动核攻击，美国要想启动延伸威慑（核保护伞），必须启动总管三大核战斗力（战略核轰炸机、战略核潜艇、安装核武器的洲际弹道导弹）等核武器的美国战略司令部的作战计划。韩美联合军目前的对朝作战计划是，有使用常规武器的计划，但没有核战争的计划。韩美为应对朝鲜的战术核威胁等核和导弹高度化，完善并完成了将现有的“作战计划5015”进行最新化的新作战计划。但有人指出，这也仅限于常规战争，对朝鲜突袭核攻击情况的应对存在局限性。 因此，很多人主张应该将韩美联合作战计划与美国战略司令部的作战计划进行多角度的联动，升级联合作战态势，以便在朝鲜发动核攻击时立即启动延伸威慑。有人提出，有必要通过今年成立的韩美核磋商小组，另行建立“对朝延伸遏制作战计划”，以便在朝鲜对韩进行核攻击时，美国能够及时进行核报复。 另一名韩国军方消息灵通人士表示：“只有把美国对朝延伸威慑的实效性提高到具体的军事作战水平，才能有助于遏制朝鲜的核挑衅。”

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