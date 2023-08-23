金河成首次在MLB达成满垒炮，庆祝MLB赛场总计第300个安打. August. 23, 2023 08:23. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28岁•圣地亚哥教士队）在进军美国职业棒球大联盟（MLB）舞台后首次轰出了“满垒本垒打”。 金河成在22日的主场比赛中，在本队以1比0领先的第2局下半局，利用1人出局满垒的机会进入击球位，击出了越过左侧围墙的本垒打。虽然金河成被挤到了0坏球、2好球的不利状况，但当对方球队迈阿密马林鱼队的首发投手瑞恩•威瑟斯（24岁）将时速155公里的快球投向身体一侧后，金河成像是一直在等待这个机会似的，转动了手中的球棒。时速153公里的该击球最终转化为飞行距离达109米的满垒本垒打。 此前，金河成利用满垒机会曾33次进入击球位，包括4个2垒打在内共击出了9个安打，但当天还是第一次击出本垒打。金河成在韩国职业棒球Kiwoom队时期曾轰出4个满垒本垒打。在金河成之前，秋信守（41岁•SSG•4个）、崔志万（32岁•圣地亚哥•2个）、崔熙燮（44岁•前洛杉矶道奇队）、姜正浩（36岁•前匹兹堡海盗队）也曾在MLB舞台上留下过满垒本垒打。 这一满垒本垒打是金河成本赛季的第17个本垒打，也是他在MLB击出的总计第300个安打。金河成是继秋信守（1671个）、崔志万（365个）之后，第三个在MLB打出300个安打的韩国击球手。 当天为圣地亚哥队率先取下分数的也是金河成。金河成在第1局下半局的第一个击球位上击出2垒打后，偷走了3垒，创下了赛季第28次盗垒的记录。此后，他利用曼尼•马查多（31岁）的牺牲腾空球踏上了本垒。圣地亚哥队最终以6比2战胜了迈阿密队。 如果金河成能保持现在的竞技状态，就很有希望以22个本垒打、36次盗垒结束本赛季。到去年为止，效力于MLB的韩国击球手还没有哪一个达成过一个赛季同时取得20个本垒打以上、30次盗垒以上的目标。

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