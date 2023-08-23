时隔20年再次在美国上映的电影《老男孩》大卖. August. 23, 2023 08:22. by 华盛顿=文炳基 常驻记者 weappon@donga.com. 时隔20年再次在美国上映的，由朴赞郁导演执导、崔岷植主演的电影《老男孩OLD BOY》（2003年•照片）大受欢迎。 21日（当地时间)，据电影票房统计网站“Box Office Mojo”透露，16日重新上映的《老男孩》在5天内以88万美元（约11.8亿韩元）的票房收入位居票房榜第12位。 这一票房超过了2005年在美国首次上映时获得的累计收入（70.7万美元）。 好莱坞消息专门媒体《Deadline》预测，《老男孩》重新上映的收入不久将超过100万美元（约13.4亿韩元）。该媒体报道说，上映影院数仅为250家（票房前11位电影的上映影院数在1680~4000家）左右的重新上映影片票房收入超过100万美元实属罕见。 《老男孩》在纽约、旧金山、洛杉矶（LA）等大城市尤其受欢迎。美国《洛杉矶时报》称“《老男孩》是一部向世界观众宣传韩国电影的过程中发挥了重要作用的作品”，并将其选为本周在洛杉矶值得一看的最佳电影首选。美国时事媒体《The Atlantic》21日在电影评论中评价说：“《老男孩》仍然令人震惊”，“虽然已经过了20年时间，但完全没有失去让观众惊讶的能力。”

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