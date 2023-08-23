“为让北韩能参加2027年世界青年日而努力”. August. 23, 2023 08:23. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “世界青年大会是超越国家和人种、语言、宗教，全世界年轻人融为一体的大会。从目前韩朝对峙状况和国际关系等来看，虽然很难预测结果，但为了能让朝鲜青年们也参加，我们将进行包括政府在内的多方面的接触。” 22日，天主教首尔大教区长郑淳泽大主教就首尔举办2027年世界青年日（世界青年大会•World Youth Day）相关事宜，在首尔中区天主教首尔大教区厅举行的记者招待会上做出了上述表示。郑大主教补充说：“在南北分裂的韩半岛举行的世界青年大会将成为世界年轻人深思分裂和矛盾状况、谋求和解与和平的机会。” 世界青年大会是1984年当时若望•保禄二世教皇创立的活动，每隔2~4年在各大洲巡回举行。教皇会亲自参加大会，主持开幕弥撒和派遣弥撒。方济各教皇2014年曾访问过韩国。 郑大主教以在首尔召开的世界青年大会为契机，对教皇的访朝表示了很大的期待。郑大主教表示：“方济各教皇平时也很关心韩朝分裂情况，强烈希望访问朝鲜”，“期待教皇（以首尔世界青年大会为契机）能够迈出超越韩朝分裂严峻现实的和平与和解的大步伐。” 预计国内外最多将有80万人以上参加2027年大会。本月1日至6日（当地时间）在葡萄牙里斯本举行的今年大会约有150万人参加。郑大主教就大会准备情况表示：“将把最近举行的新万金第25届世界童军大露营活动作为反面教材”，“计划以寄宿家庭为基础，最大限度地确保教堂、学校及教育设施等，解决数十万名国内外参赛者的住宿问题。”他还表示：“过去曾举办过大型活动，经验丰富，因此将毫无差池地准备世界青年大会”，“组织委员长将在教会内的主教中选拔产生。”具体的活动时间将在日后与梵蒂冈方面协商后决定。 世界青年大会自1987年阿根廷布宜诺斯艾利斯大会后，到今年里斯本大会为止共举办了15届。首尔也将继菲律宾马尼拉（1995年）大会之后，成为亚洲第二个举办世界青年大会的城市。

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