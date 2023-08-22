用时速106公里的怪物曲线球打破161公里的快速球. August. 22, 2023 08:49. by 任寶美 bom@donga.com. 没有投出一个时速超过90英里（约145公里）的球。但是对方击球手没能抓住击球时机，被三振出局7次。因为缓慢飞来，在击球位前突然掉落的“阿里郎曲线球”发挥了威力。球队官方社交网络服务（SNS）也用最新韩语流行语称赞了他的投球内容，称“姿势绝了”（技巧提高了）。 “蓝色怪物”柳贤振（36岁•多伦多蓝鸟）连续3场比赛无责任失分，连续2场比赛取得首发胜。21日，柳贤振在美国职业棒球大联盟（MLB）与辛辛那提红人队的客场比赛中，5局内送出4个安打，一个四坏球上垒，只让对方得到2分（非责任失分），从球队以9比2领先的第6局上半局开始走下投手踏板。多伦多队最终以10比3获胜，柳贤振成为胜利投手。柳贤振的赛季平均责任失分也下降到了1.89。 柳贤振当天共投出了83个球，其中包括△38个快球 △18个变速球 △16个曲线球 △11个卡特球等。虽然投球数还留有余地，但是接受手肘尺骨侧附属韧带重建手术（汤米约翰手术）后回来不久，再加上球队以7分优势领先，因此多伦多队教练组急忙启动了候补投手阵容。多伦多队主教练约翰•施耐德当天指出柳贤振的好投秘诀是“控球能力”，并表示，“曲线球特别好。与变速球混合使用的时机也非常绝妙。真的，投得非常好。” 当天柳贤振投出的曲线球中，堪称“杰出代表”的是第3局下半局在“怪物新人”埃利•德拉克鲁斯（21岁）的击球位上出现的。柳贤振轮流投出快球和变速球，制造了两好球、两坏球的情况。而且，利用时速106公里的慢曲线球，用空挥三振“料理了”德拉克鲁斯。第5局下半局，德拉克鲁斯在下一个击球位上观看柳贤振的曲线球时再次遭遇了三振出局的悲惨命运。MLB网站报道说：“柳贤振聪明的投球令人赞叹。特别是他比任何人都能读懂击球手的心理，所以面对年幼的击球手时更加可怕。” 柳贤振在赛后被问到“今天想给曲线球打多少分”时，他表示：“满分100分的话，我打100分”，“因为预想到对方会攻击性地出现，所以将慢曲线球作为了决定球。”柳贤振当天投出的曲线球平均下降了32厘米。被称为“慢曲线球名将”的克莱顿•克肖（35岁•洛杉矶道奇队）的曲线球跌幅为25厘米左右。就像字面意思一样，柳贤振投出了“瀑布曲线球”。 在MLB共取得355胜（227负）的格雷格•麦道克斯（57岁）表示：“打造伟大投手的不是胳膊，而是被称为介于两耳之间的‘头脑’。”实际上，当天辛辛那提红人队的首发投手亨特•格林（24岁）虽然投出了最高时速达161公里的快速球，但在3局内失9分（8责任失分），最终成为失败投手。柳贤振的下一个“头脑投球秀”舞台将是27日主场对阵克利夫兰印第安人队的比赛。

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