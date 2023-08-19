朝野政党在李东官人事听证会上展开攻防……“儿子学暴-掌控广播”. August. 19, 2023 08:33. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 朝野政党18日在国会有关广播通信委员长候选人李东官（照片）的人事听证会上，围绕平息其儿子学校暴力疑惑和李明博政府时期所谓的“掌握广播”文件疑惑发生了冲突。 当天在国会科学技术情报广播通信委员会举行的李东官人事听证会上，共同民主党集中提出了李东官从外部施压平息校园暴力事件的疑惑。该党议员张庆泰主张：“仅凭子女校园暴力就应剥夺其出任高级公务员的资格。围绕李候选人儿子的校园暴力事件没有召开校园暴力委员会会议，转学也是秘密处理。”另一名在野党科技情广委员会干事赵承来议员也对此事穷追不放：“儿子的转学措施是为了躲避学校暴力委员会会议的小伎俩。” 对此，李东官解释说：“学校应该认为这不是需要召开学校暴力委员会会议进行处罚的内容。当时处于学校暴力委员会制度尚未落实的初期情况，没有想过要组建学校暴力委员会。”国民力量党议员金炳旭则维护李东官称：“根据学校暴力应对基本方针，如果加害学生承认错误，向受害学生要求和解，如果得到对方响应，班主任可以自行解决，有这样的规定。” 在野党还集中追究了李东官在李明博政府时期通过国家情报院对媒体人进行稽查的疑惑。共同民主党议员高旼廷声称：“当时担任青瓦台发言人的李候选人收到报告或要求报告的国家情报院文件被发现有30多件，其中确认实行的有9件。”对此，李东官解释称：“报告的存在本身是事实，但只是监控（媒体动向）而已。如果参与其中，在严酷的（文在寅政府的）积弊清算中能活下来吗？” 李东官当天在人事听证会上通过总结发言表示：“全球媒体市场要求重新树立符合变化的数字、媒体环境的媒体公共性和公正性。将确保公营广播的透明性和客观性，作为公营广播，将支援其尽到更大的社会责任。”

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