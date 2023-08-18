上班族的国民年金负担加重，月均上涨4万－5万韩元. August. 18, 2023 08:28. by 赵建熙记者、李知云记者 becom@donga.com、easy@donga.com. 讨论改善国民年金制度的政府咨询机构——国民年金财政计算委员会就在职加入者每月缴纳的平均保险费至少上调9万韩元的改革方案达成了暂定协议。该委员会计划，通过提高保险费、推迟年金领取年龄等措施，把年金基金耗尽时间从2055年推迟到2093年以后。 综合《东亚日报》记者17日的采访，财政计算委员会将于18日举行第21次会议，向保健福利部提交包含上述改革方案的报告。由13名民间委员和2名政府委员组成的财政计算委员会根据《国民年金法》，每5年根据财政状况和出生率等提出改革方案。今年是第五次财政计算。 自去年11月30日以来的８个月里，财政计算委员会后一直在讨论如何调整“交钱”的保险费率和“收钱”的收入代替率，分别从现行的9%和40%进行调整。结果，提出了收入替代率保持不变、保险费率上调至12％－18%的“财政稳定化方案”，以及把收入替代率上调至50%、保险费率上调至13%的“老年收入保障方案”。两种方案都以至少提高3个百分点的保险费率为前提。以今年4月份为基准，如果代入在职加入者的月均保险费（29.2737万韩元），上班族每月要多交9.7579万韩元（本人和公司各承担一半的费用，均为4.8789万韩元）。地方用户每月平均多交4.2011万韩元。 福利部将于30日左右就财政计算委员会提出的改革方案举行听证会，收集意见后，于10月底重新整理成政府方案并提交给国会。

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