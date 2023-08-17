尹锡悦：“韩美日就延伸威慑问题另行协商”. August. 17, 2023 08:01. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统当地时间18日在美国戴维营举行的韩美日首脑会谈前夕表示：“就延伸威慑问题，对韩美日之间另行协商也是持开放立场的。”在美中技术霸权竞争加剧的情况下，三国首脑还决定加强供应网人工智能、量子技术、宇宙等未来核心技术的技术标准合作。韩国政府高层相关人士表示：“三国首脑之间的讨论将包含牵制中国攻势作用的内容。” 尹锡悦16日在接受彭博社的书面采访时表示：“朝鲜完全无核化是包括韩美两国在内的国际社会明确而不变的目标，国际社会在任何情况下都不会承认朝鲜为有核国家。”有观察人士认为，日本可能会参与韩美间的双边磋商机制——核磋商小组，韩国总统室明确表示：“目前正在集中推进核磋商小组的早期落实和深化讨论。” 尹锡悦还就供应链合作表示：“在共享三国供应链信息的同时，还将讨论构建早期警报系统等具体的加强合作方案。”他还强调：“在将成为未来增长动力的人工智能、量子、宇宙等核心新兴技术领域进行共同研究及合作，为形成全球标准而共同努力。”

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