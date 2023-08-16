KIAF-弗里兹艺博会期间……韩国新一代作家介绍展将在4个地方举行. August. 16, 2023 08:06. by 金民 kimmin@donga.com. 全球艺术博览会“首尔弗里兹艺术博览会（Frieze Seoul）”去年9月首次举行时，访问韩国的海外美术相关人士据主办方推算有8000多人。其中多数是为了销售作品而参加的画廊负责人，但也有不少策展人或美术机关负责人前来参观。 不仅是首尔，对造访美国纽约、瑞士巴塞尔、中国香港等国际美术中心的人来说，艺术博览会上登场的作品非常熟悉。因为世界级画廊销售的作品有限。向这些人介绍韩国美术现场的展览将在国内多家私立美术馆同时举行。 据艺术经营支援中心15日透露，下个月在首尔举行的“第22届韩国国际艺术博览会”（KIAF•9月6日至10日）、“第二届首尔弗里兹艺术博览会”（9月6日至9日）前夕，介绍韩国新一代作家的展览将在首尔钟路区善载艺术中心、ZAHA美术馆、MUSEUMHEAD和首尔江南区松隐举行。 松隐将在本月16日至10月28日期间，举行由讲述不同世代和主题、媒体的16名作家参加的团体展“PANORAMA”。最近在国际画廊举办个人展的洪承惠（音译）、灵活利用东洋画彩色技法的李真珠、在网上饰演油管博主“Cherry Jang”并展现各种表演而成为话题的柳成实、借用佛画形式的Grim Park等多种作家群。 松隐馆长洛伦西娜•华兰特表示：“韩国美术现场吸引了全世界的目光，因此想与更多的韩国作家建立联系纽带”，“我认为韩国作家在海外任何地方都具备了充分受到关注的实力。”她说：“艺术经营支援中心选定了13名作家，作为韩国国际艺博会、首尔弗里兹艺博会的联结项目，将在网络平台上集中支援英文企划出版物的发行等。为了将其中的一部分介绍到线下，我们准备了展示会。” 善载艺术中心将从18日开始到10月8日举办由2010年代以后登场，以新的视角和方式制作空间和物质的6名作家参与的集团展“off sight”。去年参加釜山双年展和Leeum美术馆集团展《Cloud walkers》的玄南作家、用薄线在展示空间像画画一样进行设置工作的吴钟等人的10多件作品将亮相。 此外，MUSEUMHEAD将举办通过25名年轻作家的30多幅作品讲述在美术市场没有受到关注的作家们的艺术世界的“德比：监视者和间谍”（9月1日~10月30日）展，ZAHA美术馆将举办由7组作家共同参与的展示人类世时代（Anthropocene•人类的开发活动改变地球环境的新时代）包括人类在内的所有生命生存的土地的“Hybrid-Ground”（8月20日~10月22日）展。

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