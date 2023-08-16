戴维营的“座位费”是不一样的. August. 16, 2023 08:06. . 笔者因休假而在美国停留，也经常能听到人们在谈论本周18日举行的戴维营韩美日首脑会谈。笔者担任常驻华盛顿记者时，曾从远处经过戴维营，这个地方在美国具有独特的意义。也不是就韩国而言，总统在休假季节停留的官邸、青南台那样的地方。此地离白宫只有30分钟直升机的路程，它的另一个名称是“secluded presidential retreat”，即“总统的隐秘休养地”。与白宫椭圆形办公室不同，这里是治愈和思考的空间。白宫有游客旅游项目，也可以在外面拍照，但戴维营是海军陆战队警卫的设施，普通人无法接近。 历代很多美国总统都喜欢来这里。拜登总统在这里举行过家庭聚会，指挥过阿富汗撤军，祝贺过爱尔兰曲棍球队取得胜利，仅今年就正式去了8次。前总统特朗普在这里举行了女儿伊万卡结婚10周年派对。卡特总统时期调解埃及和以色列签订的《戴维营协定》等诸多外交对话之所以能够实现，也是得益于空间带来的特殊性。 尹锡悦总统将访问这样的地方。这是继李明博总统2008年与小布什总统乘坐高尔夫球车之后，时隔15年再次有韩国总统造访。这是拜登政府上台以后第一批到访的外国首脑。因为是非常罕见的活动，所以会进行怎样的讨论备受关注。综合外交家的话来看，除了参加会谈的3个国家之外，最关心的是中国。因为拜登为了打造牵制中国的韩美日三角轴心，开放了戴维营。 从比较准确地传达美国政府内部动向的国务院下属“美国之音”最近的报道来看，可以推测出拜登的“戴维营招待账单”明细。相比定期举行韩美日首脑会谈、加强军事情报共享，笔者更关注台湾相关问题。前白宫大规模杀伤性武器协调员加里·塞莫尔在接受“美国之音”采访时表示：“美国希望戴维营首脑会谈声明中写明反对任何通过使用武力改变台湾现状的努力。”大西洋理事会首席研究员托马斯·辛金主张：“（朝核等）韩半岛发生紧急情况时的问题和台湾海峡问题并不是完全分开的问题。”意思是说，如果台湾发生军事事态，可能会讨论驻韩美军投入的可能性。 不管尹总统与中国再怎么疙疙瘩瘩，把北京认为最敏感的台湾问题以韩美日首脑会谈的协议文形式正式化是另一个问题。不知是不是因为这个原因，总统室相关人士也在事前发布会上划清界限说：“（此次声明）不会出现韩美日敌视中国或因为中国而这样（合作）等表述。” 但我们记得，最近的几次首脑会谈与龙山总统室的期待有些不同。倒不是想说这是谁的错误，不如说实际上的首脑会谈与准备过程不可能百分百一致。 外交专家们认为，在戴维营这一特殊空间会见美日首脑的尹锡悦总统仍然会因中国大陆和台湾相关问题受到强烈压力。日本首相岸田文雄在福岛核污水排海前夕，为了得到拜登的支持，会更加配合中国问题。这是被公认为西方阵营核心国家的机会，也是要决定是否加入美国主导的对华制裁路线的挑战。希望尹锡悦总统能铭记访问戴维营的意义，参加会谈。

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