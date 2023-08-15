10多岁K-POP明星们的活跃填补了世界童军大露营的跛行漏洞. August. 15, 2023 08:13. . “K-POP演唱会是在跛脚前行的2023世界童军大露营活动（World Scout Jamboree）的救援投手。” 这不是无端瞎说的话。1日，在全北扶安郡新万金举行的2023世界童军大露营活动虽然经过了6年的准备，但是从活动初期开始就因运营不善而引起了争议。新万金在没有阴凉的围垦地的情况下，酷暑应对措施不尽如人意，淋浴场、卫生间等必需卫生设施非常不足。 幸好以跛行开始的世界童军大露营活动最终以欢呼声收场。K-POP演唱会原定于6日在新万金特设舞台上举行，但由于酷暑和台风的影响，场所和日程变更，于11日在首尔麻浦区首尔世界杯体育场举行。在当天的演唱会上，来自153个国家的4.3万名童军们享受了K-POP演出。在现场直播的节目中，青少年队员们在摄像机拍摄自己时，挥舞着屏幕上显示出身国家名称的智能手机，非常兴奋。似乎是为了挽回成为全世界笑柄的世界童军大露营活动运营不善的舆论，演唱会现场直播摄像机也交叉播放了K-POP歌手们的演出和全世界童军队员的样子。切实感受到了K-POP的上升地位，既感到苦涩，又感到庆幸。 在现场直播了2个小时左右的K-POP演唱会上，NEWJINS、IVE、NCT DREAM等19组数一数二的K-POP歌手全体出动。NEWJINS当初没有出演的计划，但调整日程后登上了舞台。IVE也因演唱会举办日期变更表示不参加，但在演出前一天表明了参加演唱会的计划。K-POP明星们在唱歌前和唱歌间隙用英语向全世界童军队员打招呼。英语圈国家出身或有居住经验的歌手们以流畅的英语实力与队员们交谈。虽然英语不太流利，但也有很多歌手努力背诵英语文章，向队员们打招呼。歌手们虽然不是准备世界童军大露营活动的组织委员会、政府部门的相关人士，但是为了当天的舞台，亲自用英语准备了要传达给海外粉丝的话，尽显对粉丝的爱。在暴雨中，部分女子组合穿着高跟鞋进行编舞，填补了大会跛行的漏洞。这与世界童军大露营活动组委会方面对询问队员们的新冠病毒检查费用负担的首尔市公务员说“离开新万金的瞬间，就不是我们所管了”（本报12日A2版）的不负责任的样子形成了鲜明的对比。 在K-POP演唱会即将举行之际，国民力量党成一钟（音译）议员在自己的脸书上表示：“国防部11日希望目前部分军人身份的防弹少年团（BTS）全部参与K-POP演唱会，采取一切措施提高大韩民国的国格”，引发了争议。BTS的粉丝们立即反驳道，“这是想让BTS来做世界童军大露营活动跛行的善后工作的权威主义想法。”外国媒体也给出了类似的评价。路透社和法新社等媒体一针见血地指出，“被酷暑、不卫生环境等玷污的世界童军大露营活动以K-POP演唱会和道歉而告终”、 “韩国政府为了收拾混乱的状况，（变更日程）举行了K-POP演唱会” 。 通过6年准备的世界童军大露营活动提高国格的对象不应该是以10多岁青少年为主的K-POP明星，而是组委会和全罗北道、相关政府部门。希望不再重复用活跃在世界上的明星来填补国际活动跛行漏洞的业余式形态。

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