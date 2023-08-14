受梅雨和酷暑影响，白菜批发价一个月内猛涨161%. August. 14, 2023 08:08. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 受梅雨和酷暑的影响，白菜的批发价格比一年前上涨了约35%。由于台风“卡努”导致超过汝矣岛面积5倍的农田遭受损失，有人担心农产品价格可能会进一步上涨。 13日，据韩国农水产食品流通公社（aT）农产品流通信息显示，11日白菜批发价格为每10公斤平均2.576万韩元（商品标准），比1年前上涨了34.9%。与1个月前（9880韩元）相比，贵了160.7%。由于软腐病等导致供应量减少，白菜价格持续上涨。萝卜批发价格也是每20公斤平均2.932万韩元（商品标准），比前一年上涨了6.1%。与一个月前相比，暴涨了127.3%。此外，大葱和菠菜的价格也分别比一年前上涨了4.3%和14.6%。 据观测，今后农产品价格很有可能进一步上涨。因为本月10日登陆韩半岛的台风“卡努”导致农作物受灾。据统计，截至11日下午6时，发生农作物受灾的农田达1565.4公顷，是汝矣岛面积（290公顷）的5.4倍。但是农林畜产食品部相关人士表示：“白菜等蔬菜类的主要产地江原道受台风影响造成的损失并不大，因此价格影响较小。” 特别是苹果在524.9公顷的土地上出现了落果损失，预计价格会上涨。以10日为基准，10公斤苹果的批发价格平均为8.6225万韩元（富士品种标准），比1年前上涨了44.3%。预计此次落果受损影响将在富士品种出货的10月以后正式反映出来。

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