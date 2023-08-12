LH排除5处钢筋漏损公寓后发表调查结果. August. 12, 2023 07:56. by 郑顺求记者、李祝福记者 soon9@donga.com,bless@donga.com. 据悉，韩国土地住宅公社（LH）于上月30日发表以无梁板结构建造地下停车场的公寓园区的全面调查结果时，除了钢筋缺漏的5处公寓外，其余都发表了调查结果。因为任意判断“缺漏程度轻微”，所以即使知道钢筋缺漏的事实，也没有发表。自本月9日确认10个园区被排除在全面调查对象之外后，仅过两天就又追加出现了钢筋缺漏园区，因此对LH的不信任和道德危机的争议正在扩大。 LH社长李汉俊（音译）11日在LH首尔本部召开紧急记者会表示：“对无梁板公寓园区的全面调查结果显示，钢筋缺漏园区有20处，但确认了5处被排除在外的事实”，“（数百个）柱子中只有3~4个有瑕疵的园区已经完成了自我加固，确认没有问题，所以接到了将其排除在外的报告。” 同时，当天LH的全面调查对象中又排除了一个园区的事实也揭开了。LH表示，上月30日实施全面调查的91处园区中有15处出现了钢筋缺漏情况。但是，继本月9日确认从全面调查对象中排除10个园区后，又追加确认了1个园区有钢筋缺漏的事实。至此，实际存在钢筋缺漏问题的LH园区共102处中暴雷了20处。 包括李社长在内的LH管理人员对此次事件负责，表明了辞职意向。李社长表示：“我的去留将遵从人事掌权者的意向”，“委托警方和公平交易委员会、监查院进行验看和调查，此次事件源于LH的根本问题，因此将缩小组织和分散功能。”

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