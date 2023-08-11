20多岁年轻人的雇用率时隔29个月再次下降……“就想这样歇着”的人一直在增加. August. 11, 2023 07:52. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 新冠疫情结束后呈现恢复趋势的20多岁年轻人的雇佣率时隔29个月首次下降。有分析称，在新冠疫情期间青年们没有机会进行实习等工作，这导致了20多岁年轻人的雇佣不振。 据统计厅10日透露，上个月20多岁的雇佣率为61.4%，比一年前下降了0.1个百分点。这是2021年2月（-1.7%）以来，20-29岁的就业率首次比一年前倒退。随着新冠疫情扩散、就业市场冻结，从2020年2月到2021年2月每月减少的20多岁雇佣率，在去年1月上升幅度扩大到了4.9个百分点。 特别是20岁出头年轻人的雇佣钝化尤为突出。上个月20-24岁的雇佣率为46.9%，比一年前下降了1.6个百分点。这与25-29岁的雇佣率上升了0.8个百分点形成了鲜明的对比。20岁出头年轻人的经济活动参与率与1年前相比也连续6个月下降。因为，正在工作或找工作的经济活动人口在减少，而包括正在休息的人在内的非经济活动人口却在增加。 统计厅相关人士表示：“随着因新冠疫情休学等原因尚未毕业的20-24岁在校生增加，经济活动参与率下降。再加上他们在疫情期间没有工作经验，求职遇到了困难。” 此外，政府为了具体掌握不工作、不进行求职活动却毫无理由地休息的青年层人口增加的原因，开始着手进行委托研究。企划财政部第一次官方基善当天表示：“青年‘休息’人口今年也在增加。考虑到青年们所处的雇佣条件和需求，将推进针对性政策。”

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