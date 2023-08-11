“希望人生的最后时光在祖国度过”，爱国志士吴成奎归国. August. 11, 2023 07:51. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 居住在日本的唯一生存独立功臣、光复军出身的爱国志士吴成奎（100岁•照片•音译）为了回祖国韩国度过余生，将回国。 国家报勋部10日表示：“报勋部长官朴敏植将作为政府代表于11日至13日访问日本，13日将把吴志士请回到国内。”政府代表团将于11日前往东京慰问吴志士，并与子女们进行面谈，讨论把吴志士请到国内的方案。 政府代表团访日是在2018年妻子去世后独自居住在公寓的吴志士向报勋部表示希望能在祖国度过人生的最后时光后实现的。 吴志士在日本帝国主义强占时期当时使用“朱泰锡”的假名，以中国满洲奉天所在的东光中学为中心建立了秘密组织网，展开了抗日运动。在日本帝国主义面前暴露组织网后，他逃离满洲，加入了光复军第三支队。吴志士在1945年5月接受了韩美合作特殊训练，准备国内进攻作战时迎来了光复。光复后，他作为为保护侨民而组织的韩国光复军军事特派团的上海地区特派团员活动，之后在日本定居。 政府代表团在确认吴志士的健康状态后，如果回国没有问题，将于13日把吴志士请到国内。吴志士回国后，将停留在首尔江东区遁村洞的中央报勋医院等报勋相关设施。他还计划参加15日举行的光复节78周年庆祝仪式。 朴长官表示：“无限感谢为祖国献身的（吴）志士”，“为了让志士在大韩民国能够按照自己的愿望舒适地度过最后的余生，将给予最高的礼遇。”

한국어