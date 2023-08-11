冷气公交车等69亿韩元，食宿费等185亿韩元……收拾瘸腿世界童军大露营残局至少花费310亿韩元. August. 11, 2023 07:52. by 趙健熙 becom@donga.com. 据悉，“第25届世界童军大露营”活动从准备阶段到活动进行为止一直处于瘸腿状态，仅收拾残局就将花费至少310亿韩元。有人指出，2017年选定举办地时定为491亿韩元的总事业费反复增加，到本月1日活动开始时增加到了2倍以上的1171亿韩元，但由于准备不足和运营不成熟，浪费了更多的税金。 10日，据世界童军大露营（World Scout Jamboree）组织委员会透露，政府在举行活动的第四天（4日）除了总事业费外，还决定支出69亿韩元的预备费。由于不健全的酷暑对策，因温热疾病晕倒的参加者层出不穷，连准备好的医药品也售罄后，不得不紧急普及冷气公交车和医疗物资等。在卫生问题突出的卫生间里，紧急投入了100名清扫人员，还追加发放了零食。组委会在活动开始前已经在供餐、遮荫棚、医疗设施、应对酷暑、打扫卫生间等方面花费了167亿韩元。 再加上台风“卡努”北上，8日约有3.7万名参加者提前撤离全北扶安郡新万金活动现场，分散到8个市道，仅食宿费和运输费就花费了近200亿韩元。参加者正在地方自治团体研修院或大学宿舍等地解决住宿问题。 地方自治团体制定的参加者人均经费为住宿费15万韩元（2人1室标准）、伙食费5万韩元等。如果将食宿费定为每人约50万韩元，预计4天3夜共需要185亿韩元。紧急投入到运送参赛者的1000多辆运输大巴的租金还没有结算。 此外，还将闭幕式和K-POP演出场所从野营场改为首尔上岩世界杯体育场，并追加了新运营各种文化活动和体验所需的费用。原定K-POP演出及开、闭营仪式的预算（45亿韩元）至少增加了10亿韩元。但是，世界童军大露营活动组织委员会相关人士表示：“总预算中掺杂着没有结算的，很难进行统计，准确的规模可以在活动结束后计算。” 如果再加上活动开始前因错误的选址等原因追加的预算，“收拾费用”的规模将会更大。3年间投入1846亿韩元进行填埋工程后，由于排水不畅，直到今年5月因暴雨野营场被淹没，才分别花费了30亿韩元和18.6亿韩元用于建设强制排水设施和扩展排水道。 除了追加的预备费外，食宿、运输费、演出场地变更费用、排水工程费用等加起来约310亿韩元。这与之前举办的海外世界童军大露营总预算相当。据日本童军联盟透露，2015年日本山口县世界童军大露营的总事业费为395亿韩元。明知大学经济学系教授赵东根（音）表示：“活动结束后，应该彻底分析因准备不充分而浪费的税金是多少，作为反面教材。”

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