“世界童军大露营K-POP演唱会”NewJeans等18组人气歌手出演……BTS缺席. August. 10, 2023 08:20. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 11日下午7时在首尔麻浦区首尔世界杯竞技场举行的“2023新万金世界童军大露营K-POP Super Live”演唱会中，女子组合NewJeans和MAMAMOO、男子组合NCT Dream、姜丹尼尔等18组K-POP人气歌手大举出演。因政界的演出要求等而引起粉丝怨声载道的防弹少年团（BTS）没有包括在此次演出阵容中。 9日，据文化体育观光部和2023新万金世界童军大露营活动组织委员会透露，K-POP Super Live演唱会的演出阵容包括NewJeans、NCT Dream、ITZY、MAMAMOO、THE BOYZ、SHOWNU&HYUNGWON、Fromis_9、Zero Base One、姜丹尼尔、权恩菲、赵宥利、P1Harmony、THE NEW SIX、ATBO、Xikers、HolyBang和Libelante等18组歌手。主持人由演员孔明（本名金东炫）、ITZY成员申宥娜、NewJeans成员李惠仁担任。 据悉，当初NewJeans原定于同一天出演的KBS《音乐银行》停播后，将日程改为此次演唱会舞台。KBS方面就《音乐银行》停播的理由表示：“音乐银行制作组投入到了‘世界童军大露营K-POP Super Live’舞台的制作支援中。” “世界童军大露营K-POP演唱会”原定于6日在新万金露天特设舞台上举行，但考虑到温热疾病等情况，将日程和场所改为11日在全州世界杯体育场举行。但是，随着今年第6号台风“卡努”将经过新万金野营场，最终将地点改为首尔世界杯体育场。由于日程和场所的变更，演员阵容也经历了重新组建等迂回曲折。 因政治圈等部分人要求出演而引起粉丝反对的BTS不会出演。文化体育观光部相关人士明确表示：“没有向BTS方面提议出演。”此前的8日，国民力量党议员成一钟（音）考虑到正在服兵役的BTS部分成员等，主张通过国防部的协助推进BTS的出演，但遭到了粉丝们的反对。BTS粉丝们同一天发表了反对声明，主张“根据政府的强制要求参加K-POP演唱会是民主主义的倒退。”

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