“让我们挺过12天吧。数百名公务员要飞走了”. August. 09, 2023 08:18. . 在2023世界童子军大会的参加者提前从新万金撤离之际，负责童子军大会的行政机构因准备工作进展迟缓而招致活动瘫痪的情况正在浮出水面。尽管6年前选定举办地后，预算一再增加，但直到活动开始之前才开始正式施工，预算也没有及时使用。原本期待提高国家品牌价值的活动成为国际耻辱，这应该说是“官灾”。 《东亚日报》对童子军大会工程订单明细进行分析的结果显示，包括上下水道在内的基础设施工程始于2021年11月。去年8月，举行预演活动对童子军大会安全度进行提前检查的时间是去年8月。这意味着本应在童子军大会预演活动之前完成的工程，在距离大会还有9个月之时才刚刚开始。政府虽然表示“因新冠疫情取消预演”，但是不是新冠疫情只是借口，实际上是因为没有做好准备而开不了呢?淋浴场和供水台的设置直到今年3月才开始。由于订单延迟，只安装了计划数量的43%-67%。活动组委会无视企业接连发出的“这样下去会出大事”的警告，结果在上个月营地因梅雨被水淹没后，才请求帮助说，“请让我挺过（举办活动的）12天吧。数百名公务员都要飞了”，请求帮助。 新万金童子军大会事业费原本是491亿韩元，后来增加到了1000亿韩元以上。但是，要求增加事业费却没有使用，因此国会曾三次警告过活动出现差池。2021年，国会指出，“童子军大会支援事业补贴执行率只有57.4%”；去年11月，国会又指出：“距离活动还剩不到一年，基础设施设置还在延迟”。全罗北道去年的童子军大会预算执行率也只有58%。虽然收取了新万金国际机场和新万金新港湾等超过10万亿韩元的间接事业费，却疏忽了童子军大会的准备工作。 世界童子军联盟秘书长昨天发表声明说：“在童子军大会百年历史中，第一次遇到如此复杂的问题。”虽然指出酷暑和台风是主要原因，但应该说是批评了组委会准备不足和运营不成熟。要以相关部门和地方自治团体为对象，彻底追究预算执行明细和事业进行经过的责任。要在离开新万金营地、分散到全国8个市道进行童子军活动的150多个国家的参加队员在回国之前，当然要做好安全准备。

한국어