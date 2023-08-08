尹翰结在“卡拉扬年轻指挥家奖”大赛上夺冠. August. 08, 2023 07:58. by 李智润记者 leemail@donga.com. “决赛舞台执掌萨尔茨堡音乐节的指挥棒，这件事本身就让我感到非常幸福。作为年轻的指挥家，这是很难超越的舞台。” 6日（当地时间），在奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐学院举行的“卡拉扬年轻指挥家奖”国际音乐比赛冠军得主尹翰结（29岁•人名音译下同）表示：“比起获奖，我更想竭尽全力给管弦乐团团员们留下好的演奏。” 尹某7日在接受《东亚日报》的电话采访时笑着说：“开始指挥门德尔松第3号交响曲时，看到管弦乐队的眼神闪闪发光，产生了‘今天的演奏一定很好’的直觉。演奏结束后，卡拉扬协会的代表马蒂亚斯•勒德说‘虽然看过无数次这些团员，但是看到他们的眼神，结果已经出来了’。” 由纪念传奇指挥家赫伯特•冯•卡拉扬（1908~1989年）的卡拉扬协会和萨尔茨堡音乐节主办的该比赛曾培养出多名年轻明星指挥家。之前的冠军得主有荷兰国立歌剧团常任指挥洛伦佐•比奥蒂（2015年）、西班牙国立管弦乐团常任指挥达维特•阿普卡姆（2010年）等。获胜者将获得1.5万欧元（约2150万韩元）的奖金和下一年在萨尔茨堡音乐节上指挥的机会。 他说：“这次夺冠得益于在德国学习指挥的妻子严厉的建议和指挥家西蒙•莱特尔爵士。”尹某在去年11月与莱特尔爵士、郑明勋、大提琴演奏家马友友等所属的企划公司Askonas Holt（著名古典音乐经纪公司）签订专属合约后，作为副指挥参加了莱特尔爵士率领的巴伐利亚广播交响乐团（BRSO）的欧洲巡回演出。 “以前我喜欢技术秀丽、准确的指挥。但是通过两人，我明白了从演奏者那里得到技巧以外的感情是非常重要的。在欧洲巡演期间，莱特尔爵士让我明白自己不是单纯的助理，而是‘真正的指挥’。感谢一辈子都很难见到的管弦乐队……当时学到了很多东西。” 在当天大会的决赛舞台上，尹某指挥了门德尔松的第3号交响曲《苏格兰交响曲》等共4首歌曲。韩国作曲家申东勋的室内管弦乐团歌曲《老鼠和人类的》和罗西尼的歌剧《塞维利亚的理发师》序曲由他亲自挑选，莫扎特的咏叹调《哦，你是温和的星星》则作为指定曲目指挥。 尹某在2019年世界音乐庆典“达姆施塔特音乐节”的指挥部门中，以历届最小年龄获得第一名而闻名。2019年至2021年期间，他担任德国新勃兰登堡剧院和管弦乐队的常任指挥。他说：“我的梦想是有一天能与BRSO合作。因为当时在慕尼黑学习作曲时，看到由马里斯•扬松斯（1943~2019年）指挥的BRSO的演出后，我梦想成为指挥家”，“作为管弦乐团的一部分，我想成为能够齐心协力、为观众带来最佳演奏的指挥家。”

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