中国关闭安重根-尹东柱遗址，不感到羞愧吗？. August. 07, 2023 08:03. . 中国共产党善于宣传煽动，也擅长制造对特定议题的舆论。正因如此，最近中国接连关闭中国境内韩国独立斗士相关遗址并非偶然。 中国有关方面关闭了位于东北地区辽宁省大连旅顺监狱博物馆内的“安重根展览室”。附近的吉林省延边朝鲜族自治州龙井的“尹东柱故居”也被禁止参观。“安重根展览室”和“尹东柱故居”分别于今年4月和7月被关闭。巧合的是，原因都是“内部维修”。 安重根义士在日帝强占时期射杀伊藤博文，尹东柱诗人留下了《序诗》《数星星的夜晚》等众多名诗。用“枪”和“笔”抚慰韩民族亡国之痛的两人，让韩国人感受到了特别的感情。 对于来到大连的韩国游客来说，“安重根展示室”是必参观的场所。展示室内安重根的半身像下面总是堆满了韩国人留下的菊花。虽然他在旅顺监狱因刑场的露水而消失已经113年了，但追悼和继承他的精神的行动依然存在。正因如此，电影、音乐剧、小说等以安重根为素材的各种内容至今仍不断出现。 “尹东柱故居”也是去附近长白山观光的韩国人必去的地方。他的作品大部分都被制成诗碑。特别是在写有“希望到死为止，仰天无愧……”字样的“序诗”诗碑面前，所有韩国人都会感到感动。但是中国人几乎不会去。大部分中国人根本不认识尹东柱诗人。 中国为什么关闭“安重根展览室”和“尹东柱故居”？专家们普遍认为，这是随着韩中矛盾的扩大，中国地方政府看中央的脸色过度行动的结果。 4月，中国外交部发言人毛宁对尹锡悦总统使用了近乎辱骂的“不容置喙”一词，受到了外交失礼的批评。两个月后，中国驻韩大使邢海明甚至威胁说：“不要赌中国的失败。”为了响应中央政府的这种基调，地方政府也慢待了韩国相关遗址。特别是经济落后的东北三省（辽宁省、吉林省、黑龙江省），更是不得不看中央政府的脸色。 也有观点认为，此次事件与“限韩令（韩流限制令）”相似。现在中国中央政府仍然坚持“没有限韩令”的立场。也就是说，慢待韩国遗址也意味着地方政府和相关团体为了不违背中央政府的心意，正在自觉地行动。中央政府只要“装作不知道”就可以了。 关于关闭“安重根展示室”和“尹东柱故居”的报道回帖中，批评尹锡悦政府的内容不在少数。也就是说，现政府的反华政策导致了此次事件。这也让人怀疑中国是不是巧妙地制造了韩国国内的反政府舆论。中国将一如既往地装糊涂。 韩中可以共享抗日运动的历史。因为一起经历了日帝侵略的痛苦。韩中也可以继承安重根和尹东柱的抗日精神。我们只能希望“因为内部维修”的中国的辩解可以“仰天无愧”。

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