GS加德士队新任队长姜昭辉隔3年内第三次获得“杯赛MVP”. August. 07, 2023 08:04. by 姜泓求 windup@donga.com. GS加德士队的姜昭辉（26岁）今年被选任为球队新队长。她是职业排球女子组7支球队中最年轻的队长。从职业联赛第2年就开始关注姜昭辉的GS加德士队主教练车相贤（49岁）表示：“如果成为队长，也会产生之前没有的责任感。虽然会很辛苦，但我相信她会做得很好。”姜昭辉在成为队长后的首场比赛中带领球队夺冠，荣登“杯赛女王”。 GS加德士5日在庆北龟尾朴正熙体育馆举行的2023龟尾•猪鸣杯职业排球大赛女子组与IBK企业银行队的决赛中，以3比1（26-28、25-23、25-13、25-21）反败为胜。女子组杯赛冠军最多的球队GS加德士队获得了队史第6个杯赛冠军。作为球队主将，发挥主炮作用的主攻手（Outside Hitter•又称作左传手）姜昭辉在记者团投票31票中获得了27票，被选为大会最具价值球员（MVP）。姜昭辉在大赛期间获得了91分（进攻成功率44.51%）。在当天的决赛中，她的得分仅次于柳瑞渊（22分），位居全队第二，达到21分。继2017年、2020年之后，以3年为周期成为第3次杯赛MVP的姜昭辉力压IBK企业银行的金熙珍（2次），成为女子组最多获奖者。 姜昭辉发表感想说：“（到小组赛、半决赛为止）连续3天比赛，非常辛苦，但是能坚持下来的选手们真的感觉很自豪”，“我不会满足于此，我会更加努力获得常规赛、冠军赛决赛的MVP。”连续4年进入杯赛决赛的GS加德士队在上赛季常规赛中仅排在第5位，5个赛季以来首次未能进入季后赛。为了扭转局面，迫切需要姜昭辉的活跃表现。姜昭辉将在赛季后第二次获得自由签约选手（FA）资格。 夺冠的喜悦也是暂时的。6日，姜昭辉为了国家代表队训练，前往了忠北镇川运动员村。预计姜昭辉将在本月末开始的亚洲锦标赛、9月巴黎奥运会最终预选赛和杭州亚运会上担任代表队的主炮手。姜昭辉在6、7月举行的排球国家联赛（VNL）上，与兴国生命队的金多恩一起创下了球队最高得分（83分）。

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