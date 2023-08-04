摆脱“贸易依赖”的甜蜜中毒才有未来. August. 04, 2023 07:53. . “借此机会，韩国企业适当脱离中国，我认为这反而是件好事。” 就以美国《通货膨胀削减法案》（IRA）和《半导体法》的实施为契机，韩国企业对中国的投资受到制约一事，最近见到的高层经济官员吐露了上述想法。他说：“过去在对外经济方面，对中国的依赖度过高，现在即使政府不出面，企业也会自觉地减少中国风险。”事实上，对中国经济的过度依赖很危险的警告早已存在。但是，现在才期待美国牵制中国来消除风险，难道这不是不想动手擤鼻涕的行为吗？ 事实上，韩国政府和产业界一直沉醉于所谓的“中国特需”，并没有认真考虑其中的风险。韩国银行总裁李昌镛上月14日在大韩商工会议所论坛上指出：“国内产业在过去10年里因中国特需中毒，错过了结构调整时间。”也就是说，享受中国的低工资特需，维持国内制造业比重等产业模式的变化被推迟。李总裁表示：“最近对华出口减少也不是单纯因为美中矛盾，而是隐藏着这样的结构性原因。” “中国特需”中毒已经成为韩国经济不小的负担。今年上半年（1~6月）对华出口骤减26%，进入今年以来截至上月20日，贸易逆差已累计约278亿美元（约35.4172万亿韩元）。这是因为随着中国经济萧条的加剧，主力产品半导体等对华出口急剧减少。根据最近韩国银行的报告（《最近韩国出口的特征及启示》），对今年1~4月各国的出口增长率进行比较的结果显示，韩国、中国台湾、越南等对华依赖度越高的国家（及地区），出口越低迷。在美中矛盾加剧的局面下，依赖对华出口将成为今后更大的负担。 在国家间安保矛盾扩大的局面下，经济上的相互依赖反而会成为对方国家的弱点。中国的萨德经济报复就是代表性的例子。已连续7年把中国作为最大贸易国的德国在今年6月发表了国家安保战略，并表示将在原材料和能源供应等方面减少对中国的依赖，实现供应商的多元化。更何况，与中国对接领空和领海，73年前还经历过战争的韩国对华风险比地球上的任何国家都大。尽管如此，韩国仍然高度依赖中国。 据韩国贸易协会透露，中国产尿素进口比率从2021年的71.2%下降到去年的66.5%，但今年上半年反而上升到了89.3%。2021年10月，中国阻止尿素出口，导致车载尿素水紧缺从而引发“物流大乱”，但对中国进口的依赖反而扩大。其理由是，中国产尿素水的性价比十分出色。现在中国继稀土类之后，正在强化对镓、锗等其他稀有金属的出口管制。为了应对中国单方面的核心矿物控制，急需与相关国家建立网络。但比这更重要的是，国家决心不只被眼前的利益所左右，从长远角度减少中国风险。

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