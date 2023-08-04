“在不良公寓里活不下去了”……因钢筋缺漏，LH合同解约排起长队. August. 04, 2023 07:56. by 郑顺九记者、李祝福记者 soon9@donga.com,bless@donga.com. 韩国土地住宅公社（LH）订购的约1.2万套公寓中缺少钢筋，政府表示将推进赋予损害赔偿请求权和合同解除权，对此相关咨询层出不穷。特别是，由于损害赔偿和合同解除权标准或条件尚未确定，入住者和预定入住者们的混乱和不安正在持续。 3日，据LH透露，发现钢筋缺漏的15个园区的家庭总数为1.1264万套。前一天，党政决定分别赋予相关园区入住者损害赔偿和预定入住者解除合同的权利，但具体的损害赔偿水平和合同解除权适用方案等尚未确定。LH相关人士表示：“党政发表后，不断接到向LH各地区本部询问具体损害赔偿规模或合同解除权的使用方法等的电话。” 当天政府表示，截止到9月末，将对无梁板结构的298个民间公寓园区共25万套住宅进行调查。特别是损害赔偿或合同解除权的赋予对象是否同样适用于民间公寓也是未知数，因此预计民间居民之间的混乱也会增大。目前，已完成工程的园区就有188个，共有15万套。居住楼也采用无梁板结构的园区有105个。国土交通部相关人士表示：“如果民间公寓有问题，施工公司将与入住者及预定入住者进行协商。”

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