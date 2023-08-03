柳贤振时隔426天的复出战，5局失4分……在失败中绽放的希望. August. 03, 2023 07:44. by 李憲宰 uni@donga.com. 每局都让对方击出安打，大部分安打都准确击中了球棒的中心。结果，在5局内包括1个被本垒打在内，以9个被安打、1个四坏球上垒、失4分的成绩败北。这与很多人记忆中的“韩国怪物”柳贤振（36岁•多伦多蓝鸟）的样子有些距离。 但是考虑到这是柳贤振接受左肘手术后时隔426天再次站在顶级联赛投手踏板上，很难轻言失败。更何况，对手是以6成左右的胜率（截至2日的目前66胜41负•胜率0.617）位居美国联盟全体第一的巴尔的摩金莺队。 柳贤振2日在加拿大安大略省多伦多罗杰斯中心举行的主场比赛中，进行了美国职业棒球大联盟（MLB）的复出战，同时展现了“希望”和“课题”。 最鼓舞人心的是，虽然被击出很多安打，但依然坚持到了首发投手的最低标准点5局。柳贤振在第1局上半局被对方的首发击球手阿德勒•勒奇曼击出了右中路2垒打。被2号击球手瑞恩•曼特卡萨尔击出左中间2垒打、被3号击球手安托李•桑坦德击出左前安打等，仅在第一局就先失了2分。在第2局，他也被勒奇曼击出适时安打，被对方追加得分。直球停留在时速140公里出头，主要武器变速球也集中在中路，陷入了苦战。 但是柳贤振从第3局开始拿出另一个武器—曲线球，扭转了局面。虽然每局都让对方击出安打，但他的投球动作恰到好处，迷惑了击球手们的视线。在第3~5局中，他以特有的危机管理能力，没有失分。在第3局无人出局1人在垒的情况下，以2垒手前的双杀球抓住了奥斯汀•海斯，之后又利用外侧四缝线快速球抓住了亨德森。这是当天速度最快的时速146公里的球。在因安打和四坏球上垒而面临1人出局1、2垒有人危机的第5局，也以游击手前的双杀打抓住了海斯，结束了本局。 击球手们也为柳贤振的投球助了一臂之力。接球手丹尼•詹森在第2局击出了追击的2分本垒打，第3局布兰登•贝尔特打出了扳平比分的同分炮。 遗憾的场面出现在3比3平局的第6局上半局。在第6局也登上投手踏板的柳贤振向对方首发击球手亨德森投出的第5个变速球（时速123公里）被击出了1分本垒打。在本垒打之后，柳贤振走下了投手踏板。多伦多救援投手们在第7~9局就失掉了9分，最终多伦多队以3-13败北。 柳贤振在赛后表示，“能够首发出场并投出5局以上的球，已经很满足了”，“虽然变速球和变化球的控球多少有些不好，但整体上还是不错的。今后球速还将上升1、2英里左右。” 主要武器变速球要想取得好效果，必须提高直球的球速。当天，他的直球平均时速为89英里（约143公里）。柳贤振发挥出最佳状态时，直球的平均时速为145公里左右。柳贤振的下一次出场将是8日与克利夫兰印第安人队的客场比赛。多伦多队主教练约翰•施耐德表示，“我确信随着柳贤振的登场，他的状态会越来越好。” 另外，效力于匹兹堡海盗队的崔志万（32岁）在转会最后期限的当天转会到了金河成（28岁）的所属球队圣地亚哥教士队。2016年在洛杉矶天使队出道的崔志万继纽约洋基队、密尔沃基酿酒人队、坦帕湾光芒队、匹兹堡队之后，将第6次穿上顶级联赛球队的球衣。

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