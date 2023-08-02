海外房地产巨额损失成为现实……复合型“金融危机”雷管可能会爆炸. August. 02, 2023 07:43. . 在全球经济繁荣期的2010年代，韩国金融圈的海外房地产投资接连出现了问题。新冠疫情以后，随着在家办公的扩散，世界主要城市写字楼的空置率暴涨，加上利率也上涨，不仅没有收益，连投资本金都面临着被遗忘的危机。继被称为国内金融圈雷管的房地产项目融资亏损之后，海外房地产投资损失正在成为今年下半年最大的金融风险。 据悉，2017年在美国纽约百老汇的“美国鹰零售大厦”投资1.0亿美元的IGIS资产运营公司最近决定将投资金全额处理为损失。共同参与投资的其他国内金融公司也损失了数百亿韩元。最近纽约等地的办公楼空置率上升到历史最高的20%左右，价格和期待收益率正在暴跌。 韩国资产运营公司、保险公司等在美国华盛顿、英国伦敦、德国法兰克福、香港等地投资的大型大厦也接连出现亏损，因此失去相当部分投资额的可能性越来越大。不仅是韩国金融公司，世界最大的资产运营公司黑石也损失了百分之几十，正在处理房地产。新冠疫情之后，发达国家企业的工作方式变化、美国联邦储备制度的标准利率上调，直接打击了世界商业用房地产市场。 韩国金融圈的海外房地产基金设定额达到72万亿韩元，其中30万亿韩元将在3年内到期。仅明年到期的基金就达11.6万亿韩元。直接或间接投资的金融公司的大规模投资损失和由此导致的业绩恶化是不可避免的。先不说发生损失时最先得到偿还的优先投资，追求高风险、高收益，扩大中顺位的“夹层投资”，购买入驻企业偏好度下降的老旧大厦也是个问题。也就是说，未能遵守代替投资的基本原则，即在面临危机时，把损失最小化非常重要。 虽然韩国金融公司在过去的10年里增加了海外房地产投资，但全球经济环境发生剧变时管理风险的经验确实不足。金融当局有必要提前切断海外房地产投资不良与国内金融风险重叠、发展成“复合金融危机”的可能性。要准确掌握各金融公司的海外投资现状，透明地公开，同时要充分积累准备金来应对。

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