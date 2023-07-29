沙漠上的新城市，如果不想成为海市蜃楼. July. 29, 2023 08:08. . 26日，记者来到了在首尔东大门设计广场举行的“Discover NEOM（沙特新未来城）”首尔展示会。这是介绍在沙特阿拉伯西北部沙漠地区投入640万亿韩元建设相当于首尔44倍规模的新城市的“NEOM City项目”的展示会。虽然是平日的白天，但估计有20~30人拍照或观看视频等参观展馆。虽然也有看起来像企业相关人士的人，但也有带着孙子来的老人。也就是说，NEOM City项目在普通人中也广为人知。在说明项目目标的影像资料中，有内容称，NEOM是展示可持续未来居住的场所，将向正在经历气候危机和能源问题的世界提出对策。另外，还劝告游客们一起参加这个“为人类的项目”。 除了部分地区外，国内住宅景气仍然不好，原材料价格上涨，收益性也在减少。因此，最近在海外事业中寻找出路的建筑公司正在增加。但是价格竞争力早已被中国等后起之秀所掌握。像以前一样单纯的承包事业已经很难取得理想的成果。就像造船产业在环保船舶上找到了新的增长动力一样，建设业也需要开拓新领域的新技术。 该技术有可能是模块化建筑或大厦信息模型（BIM）等先进的施工技术，但也有可能是完全不同领域的“技术”。也就是说，这是一种判断项目的事业性，决定投资与否、筹措金融的能力或建设后也负责设施运营，获得长期收益的力量。 特别是，与此次展览开幕同时举行的路演既是韩国企业向NEOM展示技术力的场合，也是NEOM方面劝说韩国企业投资的投资说明会。也就是说，NEOM想要的不是单纯的承包公司，而是能带来新技术与资金的投资者和合作伙伴。不仅是NEOM，最近发表的大型项目大部分都处于相似的情况。现在单纯承包很难在海外建设订单上取得大的成果。 当然，这种投资开发型事业初期投资金多，风险也大。如果是像NEOM一样需要很长时间的大型项目，更是如此。特别是，NEOM正在进行170公里长的直线城市“The Line”地下隧道工程等计划正在付诸实施，但正如其规模一样，该项目在实现可能性方面依然存在诸多疑问。 最终，政府的作用是填补风险和可能性之间的差距。当然，“One-Team Korea”不仅在沙特，还在印度尼西亚、波兰等地发挥着订单支援团的作用。但是，政府在企业最需要的事业性判断和金融支援中能发挥多大作用还是个疑问。在国内积累了多种经验的国营企业也应该更加积极地站出来。正如现代集团创始人郑周永所说的“尝试过吗？”一样，如果不尝试，就无法成功，也不会积累经验。为了“第二次中东热潮”，企业和政府还得再迈一步。

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